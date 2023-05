Vzdoroval režimu, radšej tvrdo pracoval. Muž jasných postojov, spomínajú na Alojza Tkáča

Ustavične slúžil, vzdoroval aj chorobe.

Správu aktualizujeme.

KOŠICE. Slovensko obletela smutná správa. Emeritný košický biskup Alojz Tkáč zomrel vo veku 89 rokov.

Spomínajú na neho mnohí veriaci, ako aj tí, s ktorými sa počas svojho pôsobenia stretol alebo pohol ich životmi.

Spolupracovníci ho poznali ako zásadového a pracovitého.

Nenechal sa obmedzovať ani chorobou

Súčasný arcibiskup Bernard Bober na svojom predchodcovi obdivoval jeho zbožnosť a sčítanosť.

„Cením si na ňom, že je naozaj ustavične v službe, aj keď je teraz obmedzovaný chorobou, ale predsa to nevzdáva. Aj vďaka svojej povahe jej vzdoruje a darí sa mu,” vravel Bober ešte pred dvoma rokmi.

Doviezol ich pred katedrálu

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik zas v minulosti vyzdvihol, že duchovné aktivity Alojza Tkáča neprestali ani po zákaze činnosti, keď pracoval ako vodič električiek.

„Keď iní kňazi neustále vyzývali, pozývali veriacich, aby prichádzali do kostola na sväté omše, otec arcibiskup, ty si ich do kostola vozil, pretože tam bola zastávka. Moja mama koľkokrát povedala: 'Otec Tkáč ma priviezol električkou do kostola,'“ priblížil, ako vnímalo okolie kňaza, ktorý pracoval ako vodič v košickej mestskej hromadnej doprave.

