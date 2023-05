Kúpila si 6 čerešní a marhuľu. Kvôli cenám nenakupujem na kilá, vraví seniorka

Ako spoznať na trhu zeleninu zo skladu?

KOŠICE. Trhy metropoly východu počas teplých slnečných májových rán praskajú vo švíkoch.

Jarná cibuľka, papriky, uhorky, paradajky, jahody, ale aj melóny a hlavne priesady všetkých možných rastlín zapĺňajú predajné stoly pestrými farbami.

Z obchodného reťazca to nie je ono

K niektorým vyhľadávaným stolom si dokonca musíte vystáť aj rad.

„Ja som spokojný, oplatilo sa mi prísť. Nakúpil som paradajky, zeler a priesady papriky piruet. To je špeciálna, holandská s dvojitým koreňovým systémom, hotová kráľovná medzi paprikami. Kto chce ísť na istotu a mať aj úžitok aj skorú úrodu, tak jednoznačne odporúčam papriku piruet. Už na Petra-Pavla z nej bude úroda,“ hovorí Pavol z Geče, ktorý nakúpil na trhu na Dominikánskom námestí.

„Chodil som stále k jednému stánku, kde predáva 75-ročný pán z Krásnej. S pestovaním mu dokonca pomáha jeho otec. No už obaja nevládzu a tento rok s predajom končia. Ja si buď vypestujem niečo sám, alebo si to kúpim z trhu. Ale z obchodného reťazca nie, veď tam má zelenina všelijaké normy prekročené aj o stovky percent.

Myslím si, že keďže nie je Slovensko potravinovo sebestačné, každý by si mal vedieť aspoň trochu dopestovať sám. Zo začiatku je to krv a pot, ale keď človek vidí nejaké výsledky, tak to stojí za to,“ dodáva.

Položiť si zásadnú otázku

Rozlíšiť laickým okom, čo je doma, na záhradke vypestovaná zelenina a čo nakúpené vo veľkosklade, však nemusí byť na trhu také jednoduché.

