Archeologička: Na Duklu prišla vikingská loď. Švédi odplávali naložení slaninou a vínom

Mária Lamiová venovala vede celý život.

Košická Popelka či posledná košická Rimanka. Aj takýmito prezývkami častovali vedkyňu MÁRIU LAMIOVÚ-SCHMIEDLOVÚ.

Archeologickú prácu si po prvý raz vyskúšala v 50. rokoch v Barci ešte ako univerzitná študentka, no už vtedy vedela, že sa odhaľovaniu zabudnutej histórie chce venovať po zvyšok života.

Stála pri začiatkoch Výskumného pracovného strediska Archeologického ústavu SAV v Košiciach a zotrvala v ňom až do odchodu do dôchodku. Za ten čas sa podieľala na mnohých významných vykopávkach na východe vrátane Zemplína, o ktorom napísala aj knihu, za čo ju miestni ocenili čestným občianstvom. Na konte má tiež viacero publikácií s tematikou archeológie a zaslúžila sa aj o jej popularizáciu na Slovensku.

Tento rok v apríli jej Pamiatkový úrad SR udelil Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za dlhoročné úsilie v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Ocenenie dostala ako prvá Košičanka a zároveň prvá žena - archeologička.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore sa dočítate Ako a kedy sa na východnom Slovenku rozbehol archeologický výskum

Pri akej príležitosti sa Márii Lamiovej-Schmiedlovej zapáčilo slovo archeológia

Kde na východe boli urobené vzácne objavy a ako sa výrobky z Rímskeho impéria dostali na naše územie

Či aj dnes narážajú na vykrádačov hrobov

S akými kultovými praktikami pri pochovávaní sa stretla na pohrebiskách na východe

Ako sa žilo v rímskej dobe na území východného Slovenska

Čo považuje za svoj najvzácnejší nález

Ako fungovala s rodinou počas prác na vykopávkach

Prečo s kolegyňou pobavili okolie pri vystupovaní z vojenského auta

Ako a prečo prechádzala východom replika vikingskej lode

Či má v práci svojho nasledovníka

Nedávno vám Pamiatkový úrad SR udelil cenu za váš dlhoročný prínos v oblasti archeológie. Keď teda rekapitulujete svoju prácu, ako ste s ňou vy sama spokojná?

- Ako každá práca, aj tá narážala na všelijaké úskalia. Ale v podstate sa mi splnil detský sen, že som mohla robiť, čo som si vymyslela a vysnívala. Nebolo to vždy také ružové, ako sa to zdá, ale dalo sa.

Nájdu sa i momenty, ktoré by ste teraz mohli ľutovať? Napríklad že sa niečo nestalo a mohlo sa, alebo naopak sa stalo a nemuselo sa?

- Začiatky boli veľmi komplikované, lebo cez vojnu boli Košice v Maďarsku. To bola iná situácia, výskumy sa nerobili žiadne. Jedine hore na Šariši mal profesor Budinský-Krička jediný výskum cez celú vojnu. To bola oblasť archeologicky ozaj neznáma. Vždy sme sa s ním smiali, že každý článok sa potom končil tým, že týmto výskumom sa našla ďalšia bodka na zatiaľ prázdnej mape východného Slovenska. Ale, chvalabohu, bodky začali pribúdať.

Kedy sa teda na východe rozbehol archeologický výskum?

- Celý rozmach sa začal expedíciou HUKO (Hutný kombinát, predchodca dnešného U. S. Steel, pozn. red.), keď sa šli stavať Východoslovenské železiarne. Na to bolo ešte vládne uznesenie z Prahy, že sa pod tým musí uskutočniť archeologický výskum. Vedelo sa, že pri Barci je nálezisko z doby bronzovej, ale vtedy sa ukázalo, že to je opevnená osada s vysokými valmi, ulicami a domami. Zjavne to zhorelo a pod tými spálenými stenami sa našlo všeličo. Tam sa teda robil veľký výskum a boli tam hlavne Pražáci, teda Pražský archeologický ústav. Nás, študentov z Bratislavy, tam potom pritúlili. To boli naše začiatky – aj ako výskumu, aj neskorších kamarátstiev s pražskými kolegami, ktoré nám vydržali celý život.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mária Lámiová-Schmiedlová upísala svoj život archeológii Čítajte

V istom rozhovore ste spomínali, že ste sa archeologičkou chceli stať odmlada, pretože sa vám v pätnástich zapáčilo to slovo a odvtedy vás to nepustilo. Ako ste sa vôbec k tomuto odboru, respektíve slovu prvý raz dostali?

- Smiešne. Vtedy sa robili psychotechnické skúšky po štvrtej triede gymnázia, ako pomoc pri výbere povolania. Po skúškach mi doktor Koma, ktorý ich viedol, povedal, že by sa mi podľa mojich výsledkov hodilo povolanie, ako je napríklad archeológia. To sa mi zavŕtalo v hlave a začala som sa zaujímať o to, čo to vlastne je.

Keďže sme sa s doktorom Pástorom, archeológom vo Východoslovenskom múzeu, poznali, ukázal mi svoj prvý výskum - kopal v Barci pri kaštieli. Začalo sa mi to páčiť, takže som si požičiavala knižky na túto tému. V galérii sa mi tiež podarilo zoznámiť sa s doktorom Fabinim, maliarom, ktorý bol v tom čase jej riaditeľom. On mi tiež dával literatúru, keďže vyštudoval aj archeológiu a dejiny umenia. Vďaka nim som aj urobila prijímačky.

V tom čase boli celosvetovo známe objavy, aké mal na konte sir Arthur John Evans či Howard Carter, staré nanajvýš niekoľko desaťročí. Mali ste aj vy niekedy sny či ambície objaviť niečo podobné?

- Také celosvetové objavy, to je ťažké. Ale sú tu také lokality.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa