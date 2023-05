Neurologička o skleróze multiplex: Spúšťa ju aj nedostatok slnka či veľmi slaná strava

Rizikovým faktorom je aj fajčenie.

Na Slovensku žije s diagnózou skleróza multiplex odhadom osem- až deväťtisíc pacientov. Presné informácie o incidencii choroby síce nemáme, no ľudí s touto diagnózou pribúda.

„Najväčší nárast pozorujeme po puberte. Najmladšia pacientka, ktorú liečim, mala začiatok choroby v 12. roku,“ vysvetľuje Jarmila Szilasiová, zástupkyňa prednostky Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ochorenie bolo v Európe už pred 300 rokmi, no nárast počtu nových prípadov súvisí so zmenou ľudského imunitného systému, ktorý je vystavený mnohým škodlivým environmentálnym faktorom. Vidíme to aj v náraste ďalších autoimunitných chorôb.

„Nárast novodiagnostikovaných prípadov je spôsobený aj lepšou diagnostikou choroby v posledných 20 rokoch, najmä dostupnosťou zobrazovacích vyšetrení mozgu a miechy, ako je magnetická rezonancia,“ vysvetľuje v rozhovore Szilasiová.

V rozhovore sa tiež dočítate: Ako sa toto ochorenie najčastejšie prejavuje

Prečo sa objavuje skôr v mladom veku

Prečo je viac ženských pacientok

Aký vplyv má genetika

Ľudia so sklerózou multiplex môžu žiť úplne normálny život, no choroba ich môže aj zo života vyradiť. Neraz sa cítia osamelí a izolovaní. Každoročne si pripomíname na konci mája aj svetový deň tohto ochorenia. Začnime teda tým, čo je skleróza multiplex?

- Roztrúsená skleróza, alebo sclerosis multiplex (SM), je ochorenie, ktoré sa začína v mladom dospelom veku, medzi 20. až 40. rokom života. Viac postihuje ženy ako mužov, u malých detí a vo vysokom veku (nad 70 rokov) je jej začiatok veľmi vzácny.

Choroba postihuje celosvetovo 2,8 milióna ľudí a je najčastejšia neúrazová neurologická choroba, ktorá vedie k invalidizácii. Zároveň platí, že Slovensko patrí medzi krajiny s vyšším výskytom tohto ochorenia, čo súvisí so zemepisnou šírkou.

Čo teda vieme o tom, ako táto choroba vzniká?

- Roztrúsená skleróza sa začína, keď dôjde k súhre viacerých rizikových faktorov, ktoré spustia určitý typ abnormálnej imunitnej reakcie. Bunky vlastnej imunity začnú pôsobiť proti niektorým molekulám v mozgu a mieche, napádajú ich a poškodzujú, akoby išlo o cudzie tkanivá.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prejedáme sa, žijeme v strese, vidno to na našom trávení. Lekárka radí, ako sa stravovať Čítajte

Prečo k tomu dochádza?

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 18:15 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa