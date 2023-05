Klient mága Béreša: Dal som mu všetko, bol presvedčivý. Podvodník par excellence

Bol opatrný, no aj tak naletel, opisuje.

KOŠICE. Nepatrí k finančne negramotným ľuďom, ktorí by len tak niekomu naleteli. Práve naopak.

Bratislavčan si pred investovaním sám preveroval ekonomické ukazovatele firmy košického podnikateľa Petra Béreša, stíhaného už niekoľko dní väzobne za mnohomiliónové podvody s peniazmi oklamaných investorov, ktoré sľuboval zhodnotiť o desiatky percent.

Ako Korzáru prezradil, na opačnom konci republiky dokonca pred podpisom zmluvy navštívil osobne obe pobočky Bérešových firiem a rozprával sa aj priamo s ním.

Lákadlu výhodnej investície však definitívne podľahol až po tom, ako ho o jej serióznosti ubezpečili ľudia priamo z prostredia investičných subjektov pod dohľadom Národnej banky Slovenska (NBS) alebo renomovaných bánk.

O to viac nečakane ho zasiahlo, že sa aj on napokon stal spolu so stovkami ďalších ľudí obeťou finančného podvodu, ktorý ho pripravil o zarobené peniaze z dlhoročného podnikania.

Investíciu mu odporučila dôveryhodná osoba

„Sprostredkovateľa mi odporučila dôveryhodná osoba, ktorú poznám pracovne. Povedala mi, že syn robí pre túto investičnú skupinu, je šikovný i čestný a zarába pre svojich klientov v lokalite stredného Slovenska. Aj to, že s tou skupinou spolupracuje už niekoľko rokov, je etablovaná a robí biznisy s investíciami tak, že časť ide do fondov, zlata, forexov (obchodovanie s menami – pozn. red.) a realitných fondov,“ začal nám Bratislavčan popisovať, ako uviazol v osídlach podvodníkov.

A tak sa stretol so sprostredkovateľom z Nitry, ktorý reprezentoval Axe Capital Group SE. Od začiatku vedel, že táto spoločnosť nedisponuje licenciou od NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu.

„Prešiel som si však všetky dostupné dokumenty o tejto spoločnosti – účtovné závierky, hospodárske výsledky i aktíva. Bol som aj v jej košickom sídle, videl som jej priestory, nejaké investície, výbery, kvartálne výnosy či zamestnancov a zaujímal som sa o ich typ práce. Samotný Béreš rozprával veľmi presvedčivo, vtedy som ešte netušil, že ide o podvodníka par excellence. Hovoril to, čo sa zhodovalo s vyjadreniami môjho sprostredkovateľa.“

Vedel zároveň o ďalších sprostredkovateľoch, ktorí získavali klientov pre Béreša a spol., a pochádzali z licencovaného prostredia, teda zastupovali veľké i renomované sprostredkovateľské finančné skupiny. Časť z týchto ľudí pôsobila aj v bankovníctve.

Keďže je z Bratislavy, pozrel si osobne aj tamojšie priestory košickej firmy.

Od svojho sprostredkovateľa i Béreša požadoval ubezpečenie o rozsahu nízkych rizík a reálnosti výnosov, čo vlastne zakotvili aj do zmluvy.

Začal so sumou 50-tisíc, potom pridával

Aj tak však stále ešte istý čas váhal. Overil si tiež, že niektoré fondy v rokoch 2020 – 2021 takéto výnosy naozaj reálne dosiahli.

