Alojza Tkáča pochovali vedľa kardinála Tomka. Rozdal všetko, aj plat, pripomenul Bober

Čaputová: Vystúpil odvážne a verejne.

KOŠICE. Jeho životná púť nebola vždy ľahká, ale nikdy sa nevzdal. Aj preto osobnosť Alojza Tkáča navždy zostane inšpiráciou a príkladom.

V Dóme sv. Alžbety sa v utorok s prvým košickým arcibiskupom, ktorý zomrel 23. mája, rozlúčili stovky veriacich, cirkevní predstavitelia i zástupcovia štátnej správy a samosprávy.

K rakve uložili aj veniec od prezidentky Zuzany Čaputovej, prezidentská čestná stráž asistovala pri poslednej rozlúčke.

Symbol pevnosti

V kondolenčnej knihe, ktorá bola vystavená v katedrále počas uplynulých dní, pribudlo množstvo odkazov a vyznaní od ľudí, ktorí na tohto duchovného spomínajú ako na múdreho a láskavého spovedníka.

Verejnosť sa mohla zúčastniť aj priamo na pohrebnej omši v chráme. Vyhradené časti katedrály boli zaplnené do posledného miesta.

Veriaci, ktorí sa do Dómu nedostali, sa usadili na lavičky a obrady sledovali na veľkoplošnej obrazovke pri Urbanovej veži.

Na pohreb prišla aj Terézia Tomčková, zdravotná sestra, ktorá sa podieľala ako jeden z odborných garantov na otváraní Strednej zdravotnej školy sv. Alžbety.

„Arcibiskupovi sme vďační, že venoval svoju energiu tomu, aby mohla škola začiatkom 90. rokov vzniknúť. Dnes je to etablované zariadenie, ktoré má množstvo úspešných absolventov. Ďakujeme mu za všetko," pripomenula.

"Aj ja mám už svoj vek a kým budem žiť, pán arcibiskup bude pre mňa symbolom pevnosti, zásadovosti, principiálnosti a pridržiavania sa hodnôt, ktorým rozumel nielen on, ale myslím, že im rozumiem aj ja. Bol to pilier v dobe komunizmu, pilier slobody a nezávislosti, a taký ostal až do konca," povedal expremiér Mikuláš Dzurinda (Modrí).

Všetko dôležité si zapisoval do denníka

