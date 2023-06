Zakázali nemravné časopisy, indiánske poviedky aj detektívky. Ľuďom dali inú zábavu

Zaujímavosti zo storočných novín.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Záhradné kiná v meste

Niet divu, že majitelia kín v lete, keď sú veľké horúčavy, majú prázdne miestnosti pri provozovaniach i tých najkrajších filmov. V lete v kinách, ako i vo všetkých verejných budovách je príliš horúco a preto ľudia opúšťajú od zábav a radšej sa utiahnu tam, kde môžu sať čerstvé povetrie alebo kde sa môžu niečím občerstviť.

Aká geniálna myšlienka to bola: umožniť ľuďom filmové predstavenia prezrieť v prírode, na čerstvom povetrí.

Tu sa človek necíti otrokom stien, otrokom svojho suseda, nemusí sa obávať, že ho zmačkajú, celkom pohodlne si sedí pri stole. Je-li smädný dá si piva, vína, môže fajčiť ako Turek, je slobodným... Je ako ten vták, ktorého nič nepúta, iba vzduch.

Vo väčších mestách sú tieto letné kiná v prírode všade uskutočnené a pričinili sa o to i majitelia našich košických kín! Kino Central a kino Korzo.

V záhrade Československého domu sa človek súčasne môže dívať na predstavenie kina Central a súčasne popíjať i obdivovať hviezdy.

A celkom ako v Československom dome i v Sokolskom sade sa cíti človek dobre. Kde je Sokolský sad? Dosiaľ tam sedeli, obdivovali nôžky jednej, či druhej slečinky a od dnes? Budú aspoň dačo robiť. Sadnú si do tenisovne ku stolu, objednajú si lístok do kina, kúpia si pivo a budú sa cítiť dobre.

Čo budú robiť ľudia, ktorí majú čakať v čakárni nádražia na vlak? Iste si obzrú Slovenský východ a v rubrike „Čo hrajú kiná“ uvidia, že je dobrý program, pôjdu tam a aspoň nebudú daromne zabíjať čas.

My, ktorí túto akciu oboch kín vítame, si želáme iba to, aby boli provozované len kusy dobré, lebo to je už raz darmo, že hlúposti aj keď v nebi nám budú chcieť ukazovať, nebudeme na ne zvedaví.

Máme však pevnú nádej, že sklamaní nebudeme. Okrem dobrých kusov chceme ešte dobrú hudbu, pekné večery a pijateľné občerstvujúce nápoje.

Z košického denníka Slovenský východ, 30. máj 1923

Za tú našu slovenčinu

