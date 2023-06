Zbúrali im most, uplynul rok, nový nestavajú. Obchádzka nám robí problémy, vraví starosta

Kraj chce ukončiť zmluvu s firmou.

BUZICA. Hoci most medzi Buzicou a Mokrancami v okrese Košice-okolie zbúrali pred vyše rokom, práce na novom sa ešte stále nezačali.

Obyvatelia hromžia, pretože sa do Moldavy nad Bodvou, kde sú školy či zdravotníci, dostanú len asi 10-kilometrovou obchádzkou cez Čečejovce.

Navyše, v čase ranných a popoludňajších špičiek zostávajú „visieť“ v kolónach, čo im prináša zdržanie aj niekoľko desiatok minút.

Načo búrajú, keď nestavajú?

„Nerozumiem tomu, čo na kraji robia. Ten most je zbúraný dlho, ale robotníkov tam niet. V iných krajinách by už nový dávno stál, tu nemáme ani piliere. Hrôza. Pri obchádzaní sa každé ráno v kolónach načakáme, každý na nás kašle. Nehovoriac o tom, že pri ceste tam aj späť urobíme aj 20 kilometrov navyše. A to každý pracovný deň. Ak si to spočítate, tak to je mesačne aj 400 kilometrov, čo nie je lacný špás. Starý most bol zlý, ale načo niečo búrajú, keď nevedia postaviť nový?“ posťažovala sa nám obyvateľka Buzice.

Po roku sme sa boli pozrieť, ako stavba pokročila.

Zažili sme však déjà vu, teda sme sa pozerali na už raz, a to pred rokom, videné.

Na stavenisku sme nevideli ani jedného robotníka, prostredie sa príliš nezmenilo, po moste ani stopy.

Starosta Buzice: Ľudia majú problém

Starosta Buzice Jozef Mohňanský (Aliancia) je z postupu výstavby sklamaný.

To, že nový most nestojí, spôsobuje miestnym peripetie.

