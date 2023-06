Na dieťati vidieť, keď sú doma problémy. Vtedy sa správa inak, vraví dlhoročná učiteľka

Jedno jej dalo už aj zlatý prsteň.

Niektorým deťom môže byť smutno, keď sú ostatné doma, špeciálne ak je doma mama s mladším súrodencom. Roky v materskej škole sú zásadné, deti do nej prichádzajú ako nepopísaný papier.

Na ich vek sú to malí géniovia, hovorí EVA PAČAIOVÁ. Vedie materskú školu v Košiciach na Rumanovej, ktorá nedávno oslávila 70. výročie, no v minulosti učila vo viacerých. Sama nechodila do škôlky, no tie sa stali jej životným poslaním. Vraví, že v žiadnej inej práci nedostane človek toľko lásky.

Je členkou Slovenského atletického zväzu, motivuje deti k športu a k pohybovým aktivitám, na škole vedie výtvarný krúžok. Deti pod jej vedením vyhrali viacero výtvarných súťaží.

V rozhovore hovorí aj o tom, že niektoré deti odmietajú zjesť v jedálni čokoľvek, von by mali chodiť každý deň a niekedy sa im zdôverujú aj s citlivými vecami.

Koľko detí ste už vychovali?

- Netrúfam si to odhadnúť, ale určite to už budú stovky.

Ako dlho pôsobíte v materských školách?

- Je to už 40 rokov. Začínala som ako devätnásťročná v materskej škole na Juhu, terajšia Staničná. Potom som učila desať rokov na Exnárovej na sídlisku Dargovských hrdinov. Potom tri roky na materskej škole Zupkova, 11 rokov na Zádielskej a tu som už 12. rok.

Sú dnes deti iné, ako boli pred 40 rokmi?

- Podľa môjho názoru nie, deti sú stále rovnaké. Možno sa trochu zmenili možnosti v súvislosti s počítačovou gramotnosťou a technikou, ktorú v súčasnej dobe využívame aj v materských školách. Všetko ide dopredu, ale deti ostávajú rovnaké. Stále chcú kresliť slniečko, srdiečka, mamičky, stále sa chcú zabávať a hrať.

Zmenili sa za tie desaťročia rodičia? Nie sú moderní rodičia možno trošku úzkostlivejší, ako to bolo napríklad za socializmu?

- Stretávam sa aj s názormi, že rodičia sú iní ako kedysi. Ale z môjho pohľadu majú stále záujem o svoje deti a o to, čo sa deje v materských školách, stále chcú pomáhať. Podľa mňa sú rovnakí.

Čo vás ešte dokáže prekvapiť na deťoch?

- Stále ma prekvapuje ich múdrosť. Na ich vek sú to malí géniovia. Toľko vedomostí, čo majú teraz... Sú ako špongie. Som šťastná, že som mohla robiť prácu, ktorú som si vysnívala.

Musí mať na ňu človek nejaké mimoriadne vlohy, ako napríklad špeciálnu trpezlivosť alebo empatiu?

- Áno. Niekedy deti skúšajú, kam až môžu zájsť, ale s každým dieťaťom sa dá pracovať a usmerniť ho. Veľa robia aj základy, ktoré majú z domu. Pri výchove by mala byť súčinnosť, no všetky základy sú v rodine.

Na správaní dieťaťa identifikujete, ako je doma vychovávané?

- Niekedy. Na dieťati vidieť, keď sú doma nejaké problémy. Vtedy sa správa inak.

Viete rozpoznať, aj keď má problém, ktorý treba riešiť? Stretli ste sa s tým niekedy počas praxe?

