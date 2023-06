Havarovaný kamión zroloval zvodidlá a upchal Košice na niekoľko hodín

Len zázrakom sa nikomu nič nestalo.

Záchranné práce po náraze kamióna do zvodidiel. (Zdroj: LTS)

KOŠICE. Havária kamióna s poľskými evidenčnými číslami zablokovala vo štvrtok košické cesty neďaleko sídliska Nad jazerom.

Nákladné auto vrazilo do zvodidiel a úplne ich zrolovalo.

Bolo veľkým šťastím, že sa nikomu nič nestalo, no doplatili na to vodiči, ktorí museli strpieť dlhočizné kolóny až do neskorého štvrtkového večera.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

K nehode došlo na Opatovskej ceste pri zastávke Viničná, pričom časti kamióna zasahovali do oboch strán vozovky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Neďaleko Košíc sa zrazil kamión s autom. Dvaja ľudia sa zranili Čítajte

Dostal pokutu

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 11:55 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa