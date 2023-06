Esbéeskár udal mladíka, že má drogy. Hrozilo mu 10 rokov, dostal podmienku

Z marihuany by urobil 15 cigariet.

KOŠICE. V jednom z nákupných centier na Moldavskej ceste v Košiciach zasahovala vlani v októbri polícia.

Privolal ju esbéeskár, ktorý si u platiaceho zákazníka všimol materiál pripomínajúci drogy.

Prehliadka osobných vecí 19-ročného Kevina O. podozrenie potvrdila. Policajná expertíza identifikovala zelenú sušinu ako marihuanu.

Mladíka obvinili zo zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami, jedmi a prekurzormi.

Prípadom sa vo štvrtok zaoberal Mestský súd Košice.

Obsah THC bol 11 percent

Podľa znenia obvinenia si Kevin zadovážil marihuanu od doteraz nestotožnenej osoby pri herni na železničnej stanici.

Dal si ju do plastového vrecka, to odložil do kapsičky a nosil so sebou až do chvíle, keď bol večer v nákupnom centre zadržaný.

Išlo o 7,5 gramu vysušených vrcholkov s obsahom THC až 11 percent.

Z tohto množstva by sa dalo vyrobiť najmenej 15 jednorazových dávok.

Nezapieral, vinu priznal

Kevin sa k vlastníctvu marihuany priznal a opísal, ako k nej prišiel.

