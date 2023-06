Recidivista prepadol manželský pár a seniorku znásilnil. Svedok ho natočil na mobil

Agresor je vo väzbe, hrozí mu 15 rokov.

Ján na súde, poslal ho do väzby. (Zdroj: V. A.)

POPROČ, KOŠICE. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru, odboru kriminálnej polície Košice–okolie, v nedeľu krátko po polnoci zadržal 22-ročného Jána Dz. z obce Drienovec, bez prihlásenia žijúceho v Jasove.

Na základe predošlého vyšetrovania bol obvinený zo štyroch trestných činov - z prečinu porušovania domovej slobody a zo zločinov lúpeže, znásilnenia a obmedzovania osobnej slobody.

Prokurátor podal na Mestský súd (MsS) Košice návrh na väzobné stíhanie mladíka pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti.

Sudca o návrhu rozhodoval v stredu ráno.

Pýtal peniaze a alkohol

Ján sa všetkých štyroch trestných činov dopustil svojím konaním v sobotu okolo 19.00 hod. v obci Poproč.

Podľa znenia obvinenia si na Novej ulici odomkol bránku kľúčom, ktorý bol zasunutý v zámke z druhej strany.

Vošiel na pozemok a potom do rodinného domu, kde s nožom v ruke žiadal od Michala P. (84) peniaze a alkohol.

Keďže mu to senior odmietol dať, Ján ho bil päsťami do tváre a potom ho vtlačil do kúpeľne, kde ho zamkol.

Potom vošiel do vedľajšej miestnosti, kde bola manželka poškodeného Mária (82), a dvere do miestnosti zamkol.

