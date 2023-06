Firma robí naraz viaceré zákazky mesta. Stavby meškajú, predražujú sa, majú toho veľa

Starosta: Samé dodatky. Nemajú kapacity?

KOŠICE. Detské a športové ihriská, pingpongové ihrisko, lavičky, pergoly, sadové úpravy a nové chodníky navrhlo košické Sídlisko KVP vo vnútrobloku medzi ulicami Bauerova a Jasuschova.

Ťažké srdce má na firmu Eurobau, ktorú mesto vybralo, aby projekt zrealizovala.

Za takmer pol milióna eur má byť financovaný z eurofondov.

Za osem mesiacov stavba pokročila minimálne a vedenie sídliska má obavy, že realizáciu nestihnú.

„Je to naša srdcovka a veľký projekt na KVP. Bolí ma, keď vidím, ako je to manažované,“ hovorí starosta Ladislav Lörinc (Košická strana).

Harmonogram nesedí

Firma Eurobau prevzala stavenisko ešte na jeseň minulého roka.

„Stavba má byť realizovaná a ukončená podľa harmonogramu v júli. Každému súdnemu človeku je dnes už jasné, že nebude. Jednoducho preto, že na stavenisku sa nepracuje. Žiadna stavba sa nedá dokončiť bez pracovníkov. Už pár mesiacov s údivom a prekvapením sledujeme stavbu každý deň a fotíme prázdne stavenisko. Harmonogram nesedí, stavebný denník vedený laxne, stavebný dozor, čo nedozoruje. Mám dôvodné obavy, že stavebná firma nemá kapacity na projekty, ktoré im priklepli. Na každej zmluve dodatky,“ napísal na sociálnu sieť začiatkom júna rozhorčený starosta.

Tvrdí, že projekt je originálny nápad jeho tímu a prvý vnútroblok, ktorý pripravili spoločne s obyvateľmi.

Hrozí prepadnutie eurofondov

Financovanie je z Integrovaného regionálneho operačného programu, teda ide o „staré programovacie obdobie”. To musí byť uzavreté do konca roka 2023.

„Bez výnimky. Uzavreté znamená, že projekty musia byť zrealizované, vyúčtované, skolaudované a skontrolované do decembra. Ak to teda chcú stihnúť zamestnanci mesta a ministerstva, tak projekt musí byť stavebne ukončený najneskôr do konca septembra. V opačnom prípade hrozí prepadnutie už schválených eurofondov alebo korekcie, ktoré bude musieť mesto Košice zaplatiť z vlastného rozpočtu,“ obáva sa starosta.

Stihnúť to chcú do konca septembra

Mesto sa bráni, že termín určite stihne. Posledný kontrolný deň mali na Bauerovej 7. júna.

