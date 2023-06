Košice musia zvýšiť poplatok za odpad, tvrdí šéfka dozornej rady Kositu za mesto

Plánujú 200 polopodzemných kontajnerov.

Modernizácia a rozšírenie Slaneckej cesty, ktorá musí byť hotová do konca tohto roka, a dopravné obmedzenia na Jazere sú každodennou témou diskusií aj sťažností motoristov.

Okrem novej štvorprúdovky by sa mali Košičania dočkať tento rok i desiatok nových polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad.

Ale budúci rok ich čaká aj výrazné zdraženie poplatkov za zber, vývoz a likvidáciu smetí, ak to už tento utorok schváli mestské zastupiteľstvo.

O viacerých aktuálnych témach sme sa zhovárali s predsedníčkou košickej Rady starostov, starostkou mestskej časti Košice - Nad jazerom, poslankyňou mesta i kraja a šéfkou dozornej rady spoločnosti Kosit LENKOU KOVAČEVIČOVOU (Starostovia a nezávislí kandidáti).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako s odstupom času hodnotíte neúspešný minuloročný pokus presadiť v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty bezplatnú MHD? Konkrétne mala byť od júla 2022 do konca augusta 2023 na električkách 1, 3, 9, R2 a autobuse 28.

- Tlačila som na to, aby všetci cestujúci mali počas rekonštrukcie Slaneckej cesty jazdy v linkách z Jazera a na Jazero zadarmo. Dokonca benefit dopravy zadarmo v linkách po Jazere propagovalo mesto Košice vo svojom časopise. Cestujúci túto novinku vnímali veľmi pozitívne a dopravný podnik pripravil technické riešenie.

Bohužiaľ, aj napriek tomu, že poslanci podporili a schválili rozšírený návrh, aby doprava zadarmo mala význam, teda cestujúcich vyviezla z Jazera a na Jazero a znížil sa tlak na cestnú dopravu, nakoniec primátor uznesenie nepodpísal. Argumentoval výpadkom príjmov v mestskom rozpočte. Nechceli obetovať časť príjmov z cestovného na toto opatrenie. Nemalo zmysel ďalej eskalovať tento konflikt z jedného-jediného dôvodu - všetci chápeme, že rekonštrukcia je dočasná a jej ukončenie prinesie významné zlepšenie kvality cestovania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kovačevičová hovorí o klamaní Košičanov, mesto o kampani a nezodpovednosti Čítajte

Radnica vás vtedy obvinila z predraženej predvolebnej kampane a výpadok príjmov pre túto MHD zadarmo vyčíslili na 3,4 milióna eur. Navyše už aj bez toho majú dnes dopravný podnik a mesto veľké problémy nájsť peniaze na zvýšenie platov vodičov a odvrátenie ďalšieho štrajku. Stále si myslíte, že by sa to bolo naozaj oplatilo a výrazne viac ľudí by bolo presadlo zo svojich áut do MHD?

- Áno, som o tom presvedčená. Počas dňa jazdia električky takmer poloprázdne. Vnímala som to ako jedinečnú príležitosť otestovať, či by takéto opatrenie počas rekonštrukcie cesty ľudia využili na cestovanie MHD, pričom našou ambíciou má byť práve zvyšovanie počtu cestujúcich v mestskej hromadnej doprave. Suma vyčíslená na výpadok príjmov z cestovného bola premrštená.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výpovede v dopravnom podniku pribúdajú, zrodil sa ďalší kompromis. Na ťahu sú poslanci Čítajte

Ako motoristi podľa vás znášajú obmedzenia na Slaneckej pre stavebné práce? Mnohí neveria, že sa to stihne do konca roka, čo je podmienka pre peniaze z eurofondov.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa