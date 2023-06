Mesto stavia podchod, ktorý bráni vo výhľade. Už sa tam stala nehoda

Termín dokončenia posunuli už dvakrát.

KOŠICE. Rekonštrukcia podchodu na Triede arm. gen. L. Svobodu – Adlerova na sídlisku Dargovských hrdinov stále pokračuje.

S prácami rozpočtovanými na takmer 280-tisíc eur sa začalo v lete 2022, potom boli prerušené.

Mesto na začiatku výstavby sľubovalo, že všetko bude hotové najneskôr do konca minulého roka.

Nestalo sa, následne deklarovalo, že konečným termínom výstavby bude záver apríla 2023.

Ani ten však nebol dodržaný.

Pri výjazde z križovatky nevidno

Nový podchod má už na oboch stranách cesty urobené opláštenie.

To je však, podľa niektorých, nevhodne zvolené, keďže pri výjazde z Adlerovej ulice na Triedu arm. gen. L. Svobodu zabraňuje konštrukcia výhľadu vodičov odbočujúcich do oboch strán.

O zlom výhľade svedčí aj skutočnosť, že 18. mája sa tam zrazil autobus mestskej hromadnej dopravy s dodávkou.

„Zaujímalo by ma, či keď tam niekto zomrie alebo sa zraní pri dopravnej nehode, kto si to zoberie na 'triko'. Autá tade bežne jazdia rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu a vchod do križovatky je na 'verimbože',“ ozval sa nám Lukáš z Košíc.

Išli sme sa preto na miesto presvedčiť, aká je skutočnosť.

Zistili sme, že vodiči naozaj majú problém s rozhľadom, čím sa zvyšuje riziko dopravných kolízií.

