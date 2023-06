Ten istý konateľ v dvoch firmách. Jedna dala Trnkovi zarobiť, druhá dostala zákazku od župy

Za smiešny peniaz by som neškolil, vravel.

KOŠICE. Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) si v roku 2021 zarobil aj inak, ako platom verejného funkcionára.

Vyplýva to z jeho ostatného majetkového priznania zverejneného na portáli Národnej rady Slovenskej republiky.

Kým z výkonu verejnej funkcie priznal takmer 66-tisíc eur, v dokumente uvádza aj takmer 16-tisícový príjem z inej činnosti od firmy ETL EAST, s. r. o.

„Robil som nejaké školenia v rámci ekonomiky a účtovníctva a takýchto vecí,“ vysvetľoval Trnka, keď sa ho na to Korzár pýtal v predvolebnom rozhovore.

Hľadali zástupcu samospráv

Ako župan stíhal popri funkcii predsedu kraja aj školiť?

Trnka to zdôvodnil tým, že si našiel čas: „Za nejaký smiešny peniaz by som to nerobil, ale pár školení som viedol pre firmu. To podľa zákona môžem.“

Konateľa firmy ETL EAST Martina Roška sme sa pýtali, na základe čoho oslovili na školenie práve župana Trnku.

„Na základe odporúčaní sme začali zvažovať vstup na trh samospráv, ktorý bol vyhodnotený ako jedna z možností rastu. Preto sme hľadali zástupcov samospráv, prostredníctvom ktorých sme sa chceli lepšie zorientovať a preskúmať možnosť pôsobenia v tomto segmente. Logicky sme si vybrali jedného z najvýznamnejších zástupcov miestnej samosprávy bez politickej príslušnosti,“ odpovedá.

Na východnom Slovensku majú podľa neho stovky klientov.

Projekt pozastavili

Témou školenia malo byť podľa Roška fungovanie samospráv, zachytávanie jednotlivých hospodárskych operácií v účtovníctve, rozpočtovanie a vyhodnocovanie rozpočtov. A to pre potreby posúdenia týchto skutočností v rámci možnosti rozšírenia služieb firmy v tomto segmente.

Župan mal školiť online a tiež na adrese spoločnosti na Južnej triede 74.

„Stretnutí sa zúčastňoval stredný a top manažment, ktorý mal za úlohu zhodnotiť trhový potenciál samospráv. Samotný projekt bol na základe získaných informácií pozastavený,“ konkretizuje Roško.

Korzár sa ho pýtal, či pre jeho firmu chodia školiť aj iní vrcholoví predstavitelia samosprávy.

Konkrétne mená však neuviedol. „Na školenia bežne využívame externých školiteľov. Neformálne sme problematiku konzultovali aj s inými zástupcami samospráv.“

Spoločnosti spája konateľ aj adresa

Roško tvrdí, že s Trnkom sa nepozná a videli sa výhradne na spomínaných stretnutiach.

Nevylučuje, že župana osloví aj v budúcnosti na vykonávanie školení.

„Plánujeme viacero akcií, medzi ktorými sú biznis raňajky, konferencie, kde sa pokúsime nadviazať na spoluprácu a ďalej v nej pokračovať.“

Martin Roško je konateľom aj vo firme OS Consultancy, ktorá sídli na rovnakej adrese ako ETL EAST, na Južnej triede 74.

V septembri 2019 uzavrel Trnka zmluvu s Martinom Roškom.

Jeho firma OS Consultancy získala od Košického samosprávneho kraja zákazku na poskytnutie Analýzy a optimalizácie procesov Úradu KSK.

Analýza za desaťtisíce

