Košickí poslanci odvolali z funkcie šéfa dopravného podniku Vladimíra Padyšáka

Ich rozhodnutie rešpektuje.

KOŠICE. Mestskí poslanci na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach odvolali z funkcie člena predstavenstva a funkcie generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Padyšáka.

Funkciu dočasne preberie riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko.

„Rešpektujem rozhodnutie poslancov, verme, že to pomôže dopravnému podniku a už sa konečne primátor nebude mať na čo vyhovárať a pošle do podniku peniaze,“ uviedol po hlasovaní Padyšák.

Do funkcie člena predstavenstva bol zároveň vymenovaný riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Poslanci poverili primátora mesta vyhlásiť do 60 dní voľbu nového generálneho riaditeľa DPMK, ktorý bude zároveň tretím členom predstavenstva. Zároveň musí predstavenstvo do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva predložiť návrh zmeny stanov spoločnosti, ktorou sa počet členov predstavenstva zvýši na päť.

„Nebudem politikárčiť ani vysielať žiadne signály, dôležité je, že dopravný podnik do tejto chvíle niektoré prvky našich žiadosti urobil, to znamená doprava v Košiciach nejakým spôsobom funguje a mnohé veci sa urobili. Verím, že sa v tejto chvíli postavíme na novú štartovaciu čiaru, ktorou opäť oživíme dopravu, kedy do Košíc prinesieme buspruhy, nebudú nám vybuchovať tendre a budeme môcť využívať eurofondy, aby sme dopravu v Košiciach zlepšili,“ dodal Polaček (nezávislý).