Pre nedodržanie pracovného času skončilo pätnásť košických pekárov pred súdom

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Nehoda na vojenskom letisku v Košiciach

Včera ráno o 5. hodine štartovalo na vojenskom letisku pri Barci dvojsedadlové lietadlo, ktoré však následkom poruchy motora bolo nútené pristáť za veľmi ťažkých okolností. Lietadlo bolo pri pristátí čiastočne porúchané, poneváč dlhým výbehom narazilo do plota. Posádka vyviazla bez zranenia.

Z košického denníka Slovenský východ, 14. jún 1923

Kradnú ovocie dominikánov

Bruno Janeš z poverenia cirkevného rádu košických dominikánov podal na políciu trestné oznámenie na neznámych páchateľov vo veci neustáleho kradnutia ovocia z viníc na vrchu Rozália.

Z košického denníka Magyar Hirlap, 17. jún 1923

Stavba rádiotelegrafickej stanice v Haniske

Najväčšia čiastka práce je už hotová.

10 km od Košíc, pri Haniske, na pozemku o rozlohe 30 kat. jutár sa buduje nová rádiotelegrafická stanica československého poštového riaditeľstva v Košiciach.

S budovaním sa začalo práve pred rokom a najväčšia čiastka práce je už dokončená tak, že už len bude treba postaviť provozovaciu budovu. Dokončená je tiež najkomplikovanejšia stavba areálu, a to tzv. anténa. Anténa je aplikovaná na dva 108 metrov vysoké železné stĺpce, ktoré nie sú zastavené do zeme, ale sú upevnené traverzami do zapustených výpomocných železobetónových stĺpov.

Poštové riaditeľstvo teraz po dokončení budovania antén a garáže, žiadalo si stavebné povolenie pre postavenie provozovacej budovy, a povolenie bolo včera poštovému riaditeľstvu na základe komisionálneho pojednávania udelené.

Provozovacia budova bude nákladom cca 1.000.000 Kčs postavená na železobetónových fundamentoch vo výmere 25 x 26 m. V najbližšej dobe sa vypíše i súbeh na tieto práce. Budova bude mať suterén, kde budú umiestené stroje, dynamo atď., prízemie pre úradné miestnosti a jedno poschodie pre služobné byty.

Vybudovaním tejto rádiotelegrafickej stanice vláda čs. republiky znova dokázala ochotu, ktorou sa usiluje zvýšiť významnosť Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Rádiotelegrafická stanica v Haniske bude účinkovať na vzdialenosť 2500 km, teda asi od Londýna do Moskvy.

Z košického denníka Slovenský východ, 17. jún 1923

Pätnásť košických pekárov pred policajným súdom

Pred tunajším policajným súdom bolo vedené pojednávanie voči pätnástim košickým pekárom. Z týchto boli už predtým deviati potrestaní pre nedodržanie pracovného času, podľa ktorého je zakázané pracovať v pekárňach pred 5. hodinou rannou. Medzi obvinenými sa nachádzal i predseda pekárskeho spolku a vedúci pekárskeho družstva komunistických pekárskych robotníkov.

Všetci pred políciou tvrdili, že je nemožné presne dodržať pracovnú dobu, lebo vraj, keď s pečením začnú o šiestej, nie sú vstave poslúžiť čerstvým pečivom na raňajky. Práve vraj úradníci a školské deti sú z najväčšej čiastky konzumentmi raňajšieho pečiva a títo nemôžu na pečivo čakať až do deviatej hodiny.

