Nový šéf dopravného podniku v Košiciach: Je to mission impossible, ale idem do toho

Prezradil, že už podpísal zvýšenie platov.

Prišiel na jedno mestské zastupiteľstvo a poslanci ho schválili za predsedu predstavenstva stopercentnej mestskej akciovej spoločnosti Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). O tri mesiace neskôr ho na júnovom zastupiteľstve dočasne poverili aj funkciou generálneho riaditeľa, keďže z nej odvolali Vladimíra Padyšáka. Dlhoročný zamestnanec DPMK ROMAN DANKO sa tak stal prvým mužom podniku, v ktorom zastáva zároveň aj post riaditeľa riadenia dopravy. Je pripravený to zvládnuť. Verí, že sa mimoriadne napätá atmosféra medzi zamestnancami najmä kvôli kauze okolo zvyšovania ich platov a viacerým podávaným výpovediam v najbližších dňoch definitívne upokojí.

Ako spracovávate to, že ste sa zrazu stali najmocnejším človekom v dopravnom podniku?

- Nemám s tým v zásade nejaký vnútorný problém a rozpor, lebo keby som mal, tak som to mohol odmietnuť. Neurobil som to, lebo beriem veci pragmaticky tak, ako sa dejú. Rešpektujem uznesenia mestských poslancov, ktorí sa takto v danej chvíli rozhodli. Som pripravený čo najlepšie naplniť mandát povereného generálneho riaditeľa až dovtedy, kým sa neuskutoční výberové konanie.

Ste pripravený zúčastniť sa aj výberového konania, ktoré sa má vyhlásiť do 60 dní?

- V tejto chvíli nechcem povedať ani áno, ani nie. Uvidím, ako budú nastavené podmienky. Vnútorne to ešte zvažujem, čiže to neviem potvrdiť ani vylúčiť.

Ponuku na dočasný post generálneho riaditeľa ste dostali priamo na utorkovom zastupiteľstve?

- Áno a súhlasil som.

S Padyšákom ste spolupracovali zhruba päť a pol roka. Neponúkli ste mu, aby v podniku ostal na inej pozícii?

- Takáto možnosť ani nebola na stole. Okamžite po tom, ako ho poslanci v utorok odvolali, sa so mnou spojil a oznámil mi, že končí. V stredu ráno prišiel do DPMK, korektne ukončil s okamžitou platnosťou svoj pracovný vzťah a doriešil si všetky pracovnoprávne náležitosti. Veľmi slušne odtiaľ s poďakovaním odišiel. Myslím si, že ani on sám by ponuku na zotrvanie v takejto situácii neprijal.

Aj to je dôvod, že zvažujete svoju účasť vo výberovom konaní, lebo by ste sa nemohli po prípadnom zvolení a neskoršom odvolaní z postu generálneho riaditeľa už zrejme vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu a z DPMK by ste museli definitívne odísť?

- Áno, aj to je jeden z dôvodov, nad ktorým sa budem zamýšľať pri rozhodovaní, či sa prihlásim alebo neprihlásim do výberového konania. Na základe mojej dlhoročnej skúsenosti a praxe v dopravnom podniku si musíme otvorene povedať, že funkcia generálneho riaditeľa je z väčšej časti aj politická. Viac-menej to považujem za správne, lebo je dôležité, aby volení poslanci aj primátor boli stotožnení s človekom v takejto funkcii a dokázali s ním nadviazať dialóg. Je to bežné aj v iných dopravných podnikoch.

Práve dialóg medzi Padyšákom a primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) nefungoval, hoci bol jeho nominantom v roku 2018. Ich vzťah sa zmenil na otvorený konflikt. Poslanci viackrát v priebehu uplynulých rokov generálneho riaditeľa podržali. Primátora však nemožno odvolať. Ako vy vnímate, že sa napokon rozhodli odvolať Padyšáka?

