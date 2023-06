Vyhral najvyššou cenou, žiada zmenu na jedno euro. Magistrát mi to poradil, tvrdí

Podľa riaditeľa poslanec nehovorí pravdu.

KOŠICE. Súťaž na prenájom časti bývalej mestskej základnej školy (ZŠ) na Galaktickej ulici na košickom Jazere vyhrala s najvyššou ponukou Súkromná ZŠ v Ždani.

Ponúkla nájomné 28-tisíc eur ročne.

V približne tretine budovy chce prevádzkovať základnú školu s družinou a jedálňou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preinvestujú minimálne 60-tisíc

Od januára, kedy zvíťazila, rokovala s mestom o dodatočných podmienkach.

Obe strany uzavreli zmluvu začiatkom júna.

V polovici júna vystúpil jej zakladateľ Juraj Mazák na rokovaní mestského zastupiteľstva s požiadavkou, aby bol ich nájom považovaný za hodný osobitného zreteľa s cenou 1 euro nájmu ročne.

Mazák argumentuje tým, že priestory sú v nepoužiteľnom stave a chcú ich na vlastné náklady zveľadiť.

„Mesto investíciu odhaduje na 150-tisíc, my na 120-tisíc eur. Z toho aspoň 60-tisíc je potrebných na sprevádzkovanie priestoru tak, aby hygiena dala pečiatky na to, aby sa tam vôbec mohlo niečo diať.“

Juraj Mazák bol členom komisie vzdelávania v meste v rokoch 2018 – 2022. Je miestnym poslancom Sídliska Ťahanovce za stranu Demokrati Slovenska. Za rovnakú stranu vlani neúspešne kandidoval za poslanca Košického samosprávneho kraja. Spolu s poslancami Marekom Fedoročkom a Zuzanou Slivenskou tvoria Tím pre Lepšie Ťahanovce.

Slivenská: Je to win-win situácia

Jeho požiadavku predložila poslankyňa Zuzana Slivenská (Košický klub).

„Mesto platí správu a údržbu niekoľkých nehnuteľností, ktoré nemajú nájomcu a chátrajú. Aj pred pár mesiacmi sme mali situáciu, že sme museli odpredávať mestský majetok, keďže sme už neboli schopní ho rekonštruovať. Takéto stavby máme mnohé, preto ja osobne som názoru, že radšej tieto priestory ponúknime tým, ktorí v nich chcú vykonávať prospešnú činnosť a chcú si to na svoje náklady zrekonštruovať. Ja to vnímam ako win-win situáciu. Ak toto zablokujeme, tak nepomôžeme nikomu. Ani mestu, ani žiadateľovi, ani obyvateľom mesta,“ vysvetľovala Slivenská poslancom.

Pre svoj návrh však nenašla podporu ani u kolegov, ani vo vedení mesta.

Riaditeľ by súťaž zrušil

Juraj Mazák doplnil, že postup žiadať o osobitný zreteľ až po podpísaní zmluvy mu poradili zamestnanci magistrátu.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop toto tvrdenie odmietol.

Upozorňoval, že naopak na snahe nájsť dohodu stratili zamestnanci radnice už šesť mesiacov.

„Nadštandardne dlho sme sa snažili. Opakovane sme riešili s uchádzačom jednotlivé ustanovenia zmluvy napriek tomu, že sme mu opakovali, že nepostupuje v súlade so všeobecne záväzným nariadením a stanovami, ktoré sú tu. Uchádzač si dával opakovane rôzne podmienky. Do tohto rokovania boli zatiahnutí snáď všetci v tomto meste. A keď je zmluva podpísaná, ideme riešiť ešte aj osobitný zreteľ? Keby tí ďalší uchádzači vedeli, že tam bude osobitný zreteľ, nedali by lepšiu cenu?" vyhlásil.

„Zmeniť pravidlá zápasu uprostred hry nie je celkom férové. O to viac, že pán Mazák bol jeden z tých, ktorý búchal do stola, ako sa majú pravidlá v školstve a pri osobitných zreteľoch dodržiavať a akým spôsobom sa to celkovo zneužíva,“ pripomínal.

„Keby to bolo na mne, tak tá súťaž je zrušená už pred troma mesiacmi a vyhlásime ju odznova.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košický primátor vyhral boj so šéfom dopravného podniku, poslanci ho odvolali Čítajte

Stále niekto chodí a prosí

Predseda majetkovej komisie a nezaradený poslanec Dominik Karaffa si myslí, že vzhľadom na zanedbaný stav budovy neboli podmienky súťaže zo strany mesta nastavené správne.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť