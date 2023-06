Ocenená Zdena Studenková: Chýbajú nám filmy, ktoré vypovedajú o zrelej generácii žien

Komentáre od hlupákov ju už nezasahujú.

KOŠICE. Organizátori Art Film Festu udelili cenu Hercova misia za mimoriadny prínos pre kinematografiu herečke Zdene Studenkovej.

Ocenenie si prevzala aj na verejnosti v sobotu podvečer v Košiciach na Dolnej bráne.

Ocenenie jej odovzdával primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Daroval jej aj obraz zo 16. storočia.

„Je to prvý topografický záznam mesta Košice. Vtedy neboli fotoaparáty ani nič, je to prvý obraz mesta Košice, ktorý bol zaznamenaný,“ vysvetlil Polaček.

Na známu herečku sa prišli pozrieť desiatky ľudí a aj z okien okolitých budov vykúkali zvedavci, ktorí si ju nenechali ujsť. Niektorí fanúšikovia sa s ňou po odovzdaní ceny aj odfotili.

„Bola som na východe aj v okolitých mestách tento mesiac niekoľkokrát a presvedčila som sa, že to, že je to kultúrne mesto, vidno na tom, akí sú diváci hlavne keď prídu do divadla na predstavenie. Určite sú to aj diváci, ktorí prídu na Art Film Festival,“ povedala známa herečka a poďakovala za srdečné prijatie.

Po odovzdaní ceny sa Studenková prešla po červenom koberci a sadla si na režisérsko-hereckú stoličku, za ktorou sú mená všetkých nositeľov hercovej misie, medzi nimi aj Jean-Paul Belmondo.

Chýbajú jej zrelé príbehy o ženách

Známa herečka sa na filmovom plátne po prvý raz objavila ako dvadsaťročná v poviedkovom filme Motív pre vraždu.

Počas kariéry si zahrala v množstve filmov, napríklad Panna a netvor, Putování Jana Amose či O sláve a tráve. V roku 1982 stvárnila Gábinu v českej komédii storočia S tebou mě baví svět.

Na filmy má však rovnaký pohľad ako mal Milan Lasica. Faktom je, že točenie nenávidí.

„Je to večné sedenie, čakanie na záver, presúvanie sa na rôzne miesta.“

Na druhej stane priznáva, že je to niečo výnimočné.

„Divadlo je zážitok okamihu, no film je niečo, čo zostáva. Keď sa vydarí, je to úžasné,“ opísala Studenková.

Herečka okrem úloh na filmovom plátne stvárnila aj množstvo postáv v divadelných hrách, je autorkou kníh receptov aj knihy pre deti.

Okrem toho jej hlas diváci poznajú aj z televíznych obrazoviek. Svoj nezameniteľný hlas prepožičala napríklad americkej herečke Meryl Streep.

Studenkovú však mrzí, že americké herečky, ktoré dabuje, si vedia zahrať vo filmoch vypovedajúcich o ženách v ich veku, ich problémoch či túžbach.

„To sa nám akosi v našej filmovej dramaturgii na Slovensku nedarí, čo je veľká škoda.“

Známa herečka vysvetľuje, že u nás je stále zakorenená tradícia, že keď majú ženy po založení rodiny deti, často sa vzdajú koníčkov, priateľstiev a ostávajú v domácnosti.

„Vychovávajú deti do sto rokov namiesto toho, aby im dali voľnosť v pätnástich. Tie ženy tak na seba zabudnú.“

Nerobíme, čo chceme, ale čo musíme

Zdena Studenková Je jednou z najpopulárnejších slovenských herečiek. Narodila sa v Bratislave, vyštudovala odbor fotografie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a herectvo na VŠMU. V rokoch 1977 – 1978 bola členkou činohry Novej scény a do roku 2022 členkou činohry Slovenského národného divadla. V súčasnosti tam pôsobí ako hosťujúca herečka v inscenáciách Apartmán v hoteli Bristol Roalda Dahla a Bál Boženy Slančíkovej-Timravy a Daniela Majlinga. Po Slovensku cestuje s hrou pre jednu herečku Shirley Valentine.

V súčasnosti cestuje Studenková po Slovensku s hrou pre jednu herečku s názvom Shirley Valentine, kde sa dotýka aj otázok postavenie ženy v spoločnosti.

Herečka sa priamo prihovára publiku a predstavenie je niekedy veľmi interaktívne, keďže jej diváci často odpovedajú.

Predstavenie odohrala aj vo vtedy ešte Štátnom, dnes už Národom divadle v Košiciach.

„Bolo tam 600 ľudí a bolo to ohromné. Diváci reagujú na to, čo poviem o mužovi, deťoch, o rôznych situáciách.“

Hra je totiž o tom, ako sa žena v istom veku rozhodne trochu zmeniť život a naplniť svoje túžby. Práve filmy, ktoré by vypovedali o zrelej generácii žien, na Slovensku podľa herečky chýbajú.

