Odvolaný šéf dopravného podniku: Vyčítam si, že som pomáhal Polačekovi pri voľbách

Odmietol som zastrašovať zamestnancov, tvrdí.

Už niekoľko dní nie je generálnym riaditeľom ani členom predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorému šéfoval vyše štyri a pol roka. Bol nominantom primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktorému pomáhal v predvolebnej kampani ešte v roku 2018. Ani to však nezabránilo tomu, že sa zakrátko dostali do najmedializovanejšieho konfliktu v košickej samospráve. VLADIMÍR PADYŠÁK dnes ľutuje, že Polačeka kedysi v kampani podporoval. „Priznávam, bola to chyba,“ tvrdí v rozhovore, ktorý poskytol Korzáru.

Od prvej snahy primátora Polačeka vo februári 2020 dostať vás z pozície generálneho riaditeľa vás mestskí poslanci niekoľkokrát podržali. Očakávali ste vopred, že na júnovom zastupiteľstve to už neurobia alebo to bolo pre vás prekvapením?

- Bolo to logické vyústenie situácie po štyri a pol roku. Je verejne známe, že vo vlaňajších komunálnych voľbách nebol tento primátor mojím favoritom. Od volieb uplynulo viac ako pol roka a z hľadiska jeho komunikácie voči mne i dopravnému podniku sa situácia nezlepšovala. Išlo teda o logické a správne rozhodnutie poslancov v danej chvíli. Primátor má teraz úplný priestor na to, aby ukázal, ako bude konečne perfektne fungovať dopravný podnik, že bude mestská hromadná doprava v Košiciach tá najmodernejšia, nakúpia sa nové vozidlá aj klimatizácia do všetkých električiek a budú prúdiť peniaze do DPMK. Konečne sa už sa nebude môcť na nič a na nikoho vyhovárať a je čas, aby všetkým ukázal, ako si on predstavuje modernú verejnú dopravu.

Vedeli ste teda o tom, že sa vás v utorok chystali odvolať?

- Samozrejme, že som o tom vedel, ale rozhodol som sa, že tomu nechám voľný priebeh a nepodnikol som voči tomu nič, aby sa tak neudialo.

Navonok to pôsobilo tak, že už aj mestských poslancov, ktorí vás predtým opakovane podržali, tento konflikt medzi vami a primátorom unavil natoľko, že sa rozhodli to uťať. Keďže primátora odvolať nemohli, tak poslali z ringu vás. Vnímate to aj vy tak?

- Bolo aj iné riešenie ukončenia sporu. Primátor by sa vrátil nohami na zem a uvedomil si, že je tu na to, aby slúžil Košičanom, a nie na to, aby napĺňal svoje ego. Ale keďže sa z neho nedokázal vymaniť a správa sa ako neobmedzený vládca Košíc, tak je samozrejmé logické vyústenie, že som musel odísť ja, lebo ten spor traumatizoval nielen mestských poslancov, ale aj Košičanov a zamestnancov DPMK. Vyvrcholením bolo to, čo sa udialo po ukončení kolektívneho vyjednávania vedenia podniku s odborármi, keď mal dať, ale nedal súhlas na podpísanie dodatku kolektívnej zmluvy o zvýšení platov zamestnancov. On zámerne tlačil vážnu situáciu na hranu, lebo má rád takéto politické hry. To, že pritom zneužil tisíc zamestnancov DPMK, mu nijako neprekáža. To je však jeho vnútorné morálne nastavenie, s ktorým sa ja neviem stotožniť a preto to dospelo k takémuto rozuzleniu.

Len deň po tom, ako vás poslanci odvolali, predstavenstvo DPMK podpísalo dodatok ku kolektívnej zmluve. Do tohto orgánu sa však už vrátil po vašom odchode riaditeľ magistrátu a pravá ruka primátora Marcel Čop. Dodatok sa pritom až na drobné detaily nelíšil od verzie, ktorú odmietal primátor odsúhlasiť a tým umožniť jej podpísanie. Nepominuli ani Polačekove dôvody, že navýšenie platov nemá finančné krytie v rozpočte mesta ani DPMK. Tento okamžitý zvrat si ako vysvetľujete?

- Mali by sme sa predovšetkým všetci tešiť, že sa ten dodatok podpísal a podarilo sa zvýšiť mzdy zamestnancov dopravného podniku, ktorí sú stále v tomto smere na chvoste, čo sa týka mestských podnikov a organizácií. Nemôžu byť neustále tými, ktorí musia všetko vydržať a zniesť. Peniaze na to sa budú musieť niekde nájsť, lebo ekonomicky oprávnené náklady musí mesto dofinancovať.

Otázku som skôr smeroval k tomu, či ste dodatok nemohli s predsedom predstavenstva Romanom Dankom podpísať už vy dvaja a nečakať na súhlas primátora.

