Z troch na dva odvozy smetí týždenne. Riziko, že odpadové služby osekajú, je veľké

Polaček príde k poslancom s ďalším návrhom.

KOŠICE. Téma vyšších poplatkov za odpad v Košiciach ostáva otvorená.

Poslanci naposledy nepodporili návrh primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktorý žiadal vyššie sadzby.

Cena sa mala meniť od januára 2024 zo 45 na 63,87 eura ako paušál na osobu a rok v byte.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň mala stúpnuť zo 194,48 na 248,82 eura ročne cena za domácnosť s množstvovým zberom v rodinnom dome.

Znížená mala byť tiež zľava pre dôchodcov nad 65 rokov z 50 na 30 percent.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Primátor nepresvedčil poslancov. Riešili betónovanie Kositu i tender na nových smetiarov Čítajte

Dodatok na odpad

Podľa predbežných odhadov musí radnica vyrovnávať rozdiel medzi poplatkami vybratými od domácností a právnických osôb a skutočnými nákladmi v sume 3 až 3,5 milióna ročne.

Presné číslo bude známe až koncom roka, keďže mesto hľadá ďalšie možnosti, ako znížiť náklady.

Finančný tlak nie je to jediné, čo samospráva pri odpade rieši. Na stole je tiež výber nového dodávateľa odpadových služieb.

Mesto plánuje zrealizovať obstarávania na zber, nakladanie a likvidáciu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Nateraz má s firmou Kosit uzatvorený dodatok k pôvodnému kontraktu.

Podpísaný bol v novembri 2021.



Obe strany sa v ňom dohodli na možnosti predĺžiť pôvodnú zmluvu, platnú od roku 2001, o 5 rokov, resp. do momentu ukončenia verejného obstarávania.



Ako už mesto pred poslancami prezentovalo, zákazku plánuje rozdeliť na dve časti – likvidáciu odpadu a samostatne jeho zber a nakladanie s ním.

Kým v súčasnosti to má všetko na starosti Kosit, po súťaži by to mohli byť aj dve spoločnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rokovanie o zvýšení poplatku za odpad prerušili. Polaček: Rozpočet bude priorita Čítajte

Opäť rokovanie

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop v reakcii na odmietavý postoj poslancov nevylučuje, že sa uskutoční mimoriadne rokovanie zastupiteľstva.

Presný termín ešte nie je známy, zastupiteľstvo by mohlo podľa neho rokovať v dohľadnej dobe.

Čop vysvetľuje, že odpadovú tému potrebujú mať uzatvorenú čím skôr a mohli tak pracovať na príprave budúcoročného rozpočtu.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa