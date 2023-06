Na mokrej diaľnici sa postupne zrazili štyri autá. Jeden z účastníkov sa ťažko zranil

Pri Košiciach sa stali dve nehody.

KOŠICE. Sanitky v nedeľu prevážali do nemocníc zranených účastníkov dvoch dopravných nehôd, ktoré sa udiali v okolí Košíc.

Prvá sa stala popoludní na diaľnici D1 v smere od Bidoviec do Prešova pri výjazde na Košice-Sever.

V dôsledku dažďovej smršte sa zrazili dohromady štyri vozidlá, pričom vodiči nevideli dobre na cestu, dostali aquaplaning a následne hodiny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dokopy bolo vo vozidlách 9 cestujúcich, štyria sa zranili.

Podľa doterajších zistení polície vodič auta značky Citroën zrejme z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy a poveternostným podmienkam narazil pravou časťou auta do zvodidiel.

Auto začalo rotovať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čelne sa zrazili dve autá, jedno začalo horieť. Zranili sa traja ľudia Čítajte

Brzdil a začalo ho krútiť

V tom čase tým istým smerom išla Škoda Superb, jej vodič spozoroval rotujúce auto a začal brzdiť. No aj on sa dostal do rotácie a obe vozidlá sa zrazili.

„Následne vodič Toyoty zastavil a vystúpil, aby poskytol pomoc inému účastníkovi nehody. Práve v tom čase v ľavom jazdnom pruhu šoférovala vodička auto Infinity. Začala brzdiť, dostala šmyk, prešla do pravého jazdného pruhu, kde narazila do zadnej časti Toyoty,“ povedala nám krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 17:55 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa