Lekára, ktorý hrozil kolegom, pustili z väzby, je na psychiatrii. Znalkyňa: Je nebezpečný

Žilinku požiadal o paragraf 363.

KOŠICE. Polícia ešte vo februári obvinila 37-ročného Štefana S. s trvalým pobytom v Humennom z prečinu nebezpečného vyhrážania.

Išlo o lekára I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach, ktorý pôsobil aj na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) ako odborný asistent.

Vyhrážanie formou dvoch esemesiek bolo namierené voči Štefanovej nadriadenej z fakulty a zároveň prednostke kliniky.

Aby hrozby nenaplnil, súd vzal Štefana S. do väzby.

Okrem iných dôkazov, ktoré sa už v rámci vyšetrovania uskutočnili, sa čakalo na znalecký posudok o duševnom stave lekára.

Keďže znalci potvrdili závažné psychiatrické ochorenie, košická prokuratúra vykonala ďalšie kroky.

Štefana S. prepustila z väzby, ale nie na slobodu.

V tejto veci konal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Dve výhražné esemesky

Podľa znenia obvinenia lekár poslal svojej kolegyni správu s týmto textom: „Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu.“

O vyše pol hodiny poslal druhú správu.

„Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?“

