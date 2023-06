Dlho som si myslela, že v Košiciach všetci chodia v montérkach, priznala Eva Holubová

Po covide má problémy s pamäťou.

Správu aktualizujeme

KOŠICE. Eva Holubová bola tá vyvolená, ktorá dostala "nabídku kvalitního sexu" v kultovom filme Pelíšky.

Počas filmového festivalu Art Film Fest 2023 v Košiciach zas bola tou vyvolenou, ktorej odborníci udelili cenu Hercova misia za mimoriadny prínos v oblasti hereckého filmového umenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Som veľmi rada, že som ocenená práve tu v Košiciach a veľmi si toto ocenenie vážim,“ hovorí herečka.

O Košiciach prvýkrát počula ešte v školských laviciach, odkiaľ si pamätá hlavne fabriky a železiarne.

„Dlhú dobu som si myslela, že tu chodíte všetci v montérkach a že je to celé len o železiarňach. Potom, keď sme sem začali chodiť a hrať, som zistila, aké je to krásne a historické mesto.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Režisér filmu Andy Warhol – americký sen: Matka bola jedinou ženou jeho života Čítajte

Muž nemá čas upratovať

Priznáva, že na ceny nikdy nepomýšľala: „Najväčšiu radosť mám z pochvál od divákov.“

Doma už má niekoľko ocenení Novoměstský hrnec smíchu aj českého Leva.

„Ten ani neviem kde je a niečo mu už odpadlo. A ešte mám cenu za ženský výkon v Účastníkoch zájazdu. Ocenenia doma nemám vystavené, lebo bývame v squate, kde by to šlo ťažko. A môj muž je taký zaneprázdnený, že nemá čas upratovať.“

Aj to, prečo vybrali na prestížne ocenenie práve ju, komentovala s humorom sebe vlastným.

„Ja už som všetko ukázala, preto som aj dostala cenu. Viete, že už to ďalej nepôjde. Tak sa budem ďalej venovať našim projektom.“

Do Košíc pricestovala s dcérou Karolínou Holubovou a jej partnerom Matějom Paprčiakom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bude to lepšie ako v Pittsburghu, hodnotí obnovu Warholovho múzea jeho synovec (videá) Čítajte

Napĺňa ju pomoc iným

Herečka ide s dobou a je aktívna na sociálnych sieťach.

S dcérou má spoločný podcast Menopauza nie je pauza.

Založili aj kreatívnu agentúru Holubice agency a pomáhajú rôznym charitatívnym organizáciám.

„Sociálne siete majú najväčší dosah na to, aby sa o našej práci ľudia dozvedeli. A keď k statusu pridám aj nejakú pikošku, napríklad že som si nevzala 'spoďáry', hneď sa správa o tom uverejní v bulváre a už máme, čo sme chceli.“

Herečka podporuje aj nadáciu Deti úplňku, ktorá sa venuje autistickým deťom a ich rodinám.

„My to ako spoločnosť nechceme vidieť, lebo je to hrozne nepríjemné a nebaví nás to. Len sa pýtame, prečo tým deťom nedá niekto na zadok. Je to pomoc, ktorá mi naopak veľa dáva a naplňuje ma to.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V golfe bol Milan Lasica dobrý, jamku trafil aj na 15-krát. Spomínanie na neho bolo úsmevné Čítajte

Žijeme v ťažkej dobe

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 15:59 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa