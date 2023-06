Čierny prach, zápach, choroby. Sťažnosti na cementáreň preveruje inšpekcia, chce aj kraj

Problém riešili župní poslanci.

KOŠICE, TURŇA NAD BODVOU. Košický samosprávny kraj (KSK) chce z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR získať 250 000 eur na prieskum a zhodnotenie vplyvu prevádzky cementárne v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie na životné prostredie.

Krajské zastupiteľstvo zároveň na svojom pondelkovom rokovaní schválilo spolufinancovanie týchto projektov v sume viac ako 13 200 eur.

Meranie kvality ovzdušia i dosahov na pôdu

Jeden z dvojice projektov sa týka monitorovania kvality ovzdušia v okolí cementárne a vyhodnotenia vplyvu výrobnej prevádzky na obyvateľov a životné prostredie.

KSK sa uchádza o finančnú podporu na vykonanie periodického osemtýždňového monitoringu ovzdušia v priľahlom území cementárne.

Výstupmi majú byť protokoly z laboratórneho merania, výstupná štúdia o stave ovzdušia a dosahoch na zdravie a kvalitu života obyvateľov okolitých obcí.

Projekt by sa mal realizovať počas budúceho roka.

Druhý projekt je zameraný na analýzu znečistenia ovzdušia a stanovenie dosahov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou. Zahŕňať by mal biomonitoring priľahlého územia cementárne.

Projektový zámer by mal byť rozdelených do troch etáp, pričom by mal byť hotový do konca tohto roka.

Sťažnosti na čierny prach i chorobnosť

Krajská samospráva poukazuje na sťažnosti obyvateľov 13 obcí v okolí cementárne, ktoré sa týkajú zlej kvality ovzdušia, čierneho prachu v záhradách, zápachu či zvýšenej chorobnosti.

KSK podľa jeho predsedu Rastislava Trnku (nezávislý) potrebuje dáta, ako prevádzka cementárne vplýva na ovzdušie, pôdny ekosystém, potravinový reťazec a celkovú kvalitu života.

„Budeme monitorovať pôdu v okolí veľmi presnými prístrojmi a budeme vedieť predpovedať, ako sa môže zhoršiť kvalita pôdy po rozšírení prevádzky cementárne," uviedol.

KSK ešte predtým informoval, že na základe sťažností obyvateľov podal podnet na Slovenskej inšpekcii životného prostredia na vykonanie mimoriadnej kontroly so zameraním na spôsob nakladania s odpadom na spoluspaľovanie a dodržiavanie výrobno-technologických podmienok.

Závery kontroly ešte známe nie sú

Skutočnosť, že kraj takýto podnet už podal, nám potvrdil aj hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia Dávid Vido.

„V spomínanej prevádzke vykonal Inšpektorát životného prostredia Košice mimoriadnu environmentálnu kontrolu 2. júna 2023. Štátny dozor v tejto chvíli nie je ukončený, preto o záveroch nie je možné bližšie informovať," dodal.

Firma Danucem Slovensko, ktorá je súčasťou globálnej skupiny CRH, tvrdenia o znečisťovaní dlhodobo odmieta.