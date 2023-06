Čaká sa na tragédiu? Pýta sa starosta, žiada urýchlenú opravu zdevastovanej cesty

Mesto by sa jej zbavilo, župa ju nechce.

KOŠICE. Cesta medzi Veľkou Idou a Šacou je roky zanedbávaná a pokrytá stovkami záplat.

Nebezpečná komunikácia si už v minulosti vyžiadala viacero kolíznych situácií.

V pondelok tam došlo k ďalšej vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zranil vodič, aj keď tentoraz sa pod ňu podpísal aj alkohol.

Podľa polície sa havária stala po tom, čo išiel vodič volva od Veľkej Idy do Šace.

Pri prejazde miernej ľavotočivej zákruty však zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu cesty.

„Narazil do betónovej zábrany, ktorú posunulo do zaparkovaného vozidla Opel Astra. Vodič bol podrobený dychovej skúške, pričom nafúkal 1,04 promile alkoholu. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní. Presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Starosta: Čaká sa na tragédiu?

Starosta Veľkej Idy Peter Nagy (Aliancia) je zhrozený, že sa stále nič nedeje.

Hovorí, že asi musí dôjsť k tragédii, aby sa niekto konečne zobudil.

„Problém je s totálne zdevastovanou cestou aj križovatkou pri bráne č. 1 U. S. Steelu, kde je okrem výtlkov problém aj s rozhľadom kvôli zaparkovaným kamiónom. Teraz tam došlo k nehode, čo však bude, ak tam niekto príde o život? Dlhé roky bojujeme za novú cestu a nik nás zatiaľ nevypočul,“ vraví Nagy.

