Už chystajú nový električkový tender. Ten zmarený odhalil zvláštne prešľapy, nikto nepyká

Danko priznal chyby, ovplyvňovanie odmietol.

Staré tridsaťmetrové električky KT8D5 už dosluhujú. Mali ich nahradiť nové do konca tohto roka, ale pre zbabraný tender si na ne Košičania budú musieť počkať. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sa pripravuje na vyhlásenie nového električkového tendra.

Predchádzajúca súťaž sa skončila vlani známym fiaskom, keď z nákupu desiatich prepotrebných nových električiek nebolo nič a stopercentný mestský dopravca prišiel o už pridelených 25 miliónov eur z eurofondov.

V podniku sa robia opatrenia, aby sa podobné zlyhanie už nezopakovalo.

Verejnosť však doteraz nepozná odpovede na to, kto konkrétny za to ponesie zodpovednosť, či vôbec niekto a ako bude riešený.

Ako je už známe, trestno-právnym dôsledkom nebude zrejme čeliť nikto z aktérov.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) totiž po trištvrte roku zastavil trestné stíhanie vo veci pre zločin machinácií pri verejnom obstarávaní, lebo sa podľa neho nestal skutok, pre ktoré sa viedlo.

Denník N, ktorý sa dostal k niektorým dokumentom zo spisu, nedávno informoval, že toto rozhodnutie potvrdil vo februári 2023 aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Preverovalo sa podozrenie, že minimálne „jedna osoba konajúca za DPMK postupovala tak, aby sa víťazom stala poľská firma Pesa“.

Aj z výpovedí síce vysvitlo, že niektoré osoby konali neštandardne a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ale z trestno-právneho hľadiska sa podľa vyšetrovateľa nepreukázal úmysel konať v prospech Pesy.

Danko: Nemáme záujem zahrať to do autu

Po zastavení trestného stíhania zostala možnosť vyvodzovať prípadnú zodpovednosť voči niekomu už len interne v rámci dopravného podniku.

Doteraz nebol nijako postihnutý žiadny zo zamestnancov, ktorí mali priamy vplyv na priebeh verejného obstarávania.

Jedným z trinástich členov výberovej komisie električkového tendra bol aj vtedajší dlhoročný riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko.

V marci tohto roka sa stal najprv predsedom predstavenstva a na júnovom zastupiteľstve ho schválili mestskí poslanci aj za dočasného generálneho riaditeľa podniku po odvolaní Vladimíra Padyšáka.

Ocitol sa teda v rozporuplnej pozícii, keď by mal ako bývalý člen komisie teraz spolurozhodovať, či, kto a akú zodpovednosť ponesie za zbabrané verejné obstarávanie. Sám pritom hlasoval v prvých dvoch prípadoch rovnako ako ostatní šiesti členovia komisie s hlasovacím právom.

„Určite nemáme záujem zahrať to niekde do autu a správať sa ako mŕtvy chrobák. Sám som bol členom komisie, ale aj pre mňa boli niektoré medializované informácie z vyšetrovacieho spisu úplne nové. Musíme ich ešte zanalyzovať a zorientovať sa v tom. Nemal som totiž žiadnu vedomosť o nejakom ovplyvňovaní niektorých členov komisie zo strany externého pracovníka. Pokiaľ sa to naozaj dialo, musíme k tomu zaujať nejaký postoj,“ reagoval Danko na otázku Korzára, či má verejnosť doterajšie nevyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym osobám chápať tak, že vyšetrovanie sa skončilo, zabudnite.

Vyšetrovanie odhalilo kontroverzný dokument

Vo svojej odpovedi narážal poverený generálny riaditeľ na zistenia vyšetrovateľa, že člen komisie bez hlasovacieho práva a medzičasom už bývalý člen predstavenstva DPMK Jozef Oberuč požiadal o vyjadrenie k prvým námietkam pôvodne neúspešného českého uchádzača Škoda Transportation Libora Hinčicu.

Tento český odborník, ktorý pracuje pre francúzsku nadnárodnú spoločnosť Cegelec, posúdil námietky ako bezpredmetné.

Ako však vyplynulo z vyšetrovania, Hinčica je obchodným riaditeľom pražskej pobočky firmy Cegelec, ktorá je subdodávateľom Pesy.

Jednak to spochybňuje jeho nezávislosť, ale predovšetkým Oberuč porušil zákon o verejnom obstarávaní, keď mu zaslal námietky Škody.

Členovia komisie totiž nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk, lebo celý proces ich vyhodnocovania je neverejný. Navyše sú počas celého verejného obstarávania viazaní mlčanlivosťou.

Oberuč odmietol v krátkom telefonickom rozhovore odpovedať na akékoľvek otázky Korzára. Nedozvedeli sme sa preto ani to, načo chcel použiť vyjadrenie Hinčicu.

Denníku N najprv povedal, že ho zaujímal názor odborníka, ale nechal si ho pre seba.

Vo vyšetrovacom spise sa však uvádza, že vyjadrenie Hinčicu poskytol ďalšiemu členovi komisie bez hlasovacieho práva a vedúcemu oddelenia verejného obstarávania DPMK Vratislavovi Šindlerovi.

Oberuč to napokon sám potvrdil, ale viac sa k tomu už nechcel vyjadrovať.

Šindler pred vyšetrovateľom takisto priznal, že to trojstranové vyjadrenie Hinčicu od Oberuča dostal.

Šéf podniku vylučuje akékoľvek ovplyvňovanie

Danko odmietol, že by jeho niekto niekedy ovplyvňoval pri rozhodovaní, ako má hlasovať. Nikto na neho nevplýval spôsobom, že by prišiel za ním a požiadal ho, aby zahlasoval za jednu alebo druhú firmu.

„Ani o existencii Hinčicovho listu som nevedel nič, kým mi ho neukázali na NAKA.“

Škoda po každom z vyhodnotení ponúk spochybnila okrem iného aj splnenie niektorých podmienok účasti v tendri zo strany poľskej firmy pri kritériu úroveň technického riešenia električky (šírka skrine vozidla i uličky medzi sedadlami, kapacita cestujúcich či nízkopodlažnosť).

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) opakovane vyhodnotil tieto i ďalšie námietky ako opodstatnené, nariadil zrušiť výsledky vyhodnotenia ponúk a prikázal vyhodnotiť ich opäť.

„Úrad konštatuje, že v tejto časti ponuka úspešného uchádzača vykazuje také nezrovnalosti, ktoré mala odborne spôsobilá komisia identifikovať,“ opakovane písal ÚVO vo svojich rozhodnutiach.

Keby sa tým podľa neho komisia náležite zaoberala, úspešným uchádzačom mohla byť Škoda.

ÚVO označil dodatočne predložené výkresy, ktorými Pesa vysvetľovala nezrovnalosti medzi údajmi v jej pôvodnej ponuke aj ich rozpor so súťažnými požiadavkami, za zmenu ponuky, čo zákon v priebehu súťaže nedovoľuje.

„Pokiaľ prišlo rozhodnutie ÚVO, vždy sme si vyžiadali aj stanovisko Pesy. Keďže ja sa priamo necítim byť vyslovene fundovaný v technických otázkach, lebo sedemnásť rokov robím na dopravnom úseku, tak ma argumenty kolegov nad výkresmi presvedčili, že ponuka Pesy je v poriadku. Podľa mňa nie je ovplyvňovanie, keď spolu v komisii diskutujeme a tí kolegovia, ktorí zodpovedajú za technický opis obstarávaného vozidla, vám vyargumentujú, že tie parametre Pesy sú v poriadku,“ vysvetľoval šéf podniku, prečo aj on opakovane hlasoval v protiklade s verdiktom ÚVO.

Vyšetrovateľ nevidel vplyv na rozhodovanie

Z jeho vyjadrenia vyplýva, že to neboli Oberuč ani Šindler, ktorí mali vplyv na jeho rozhodovanie, lebo tí nemali s technickou prípravou súťažných podkladov nič spoločné.

Danko nám potvrdil, že hlavnými „technikmi“ v komisii boli len teraz od júna už bývalý riaditeľ techniky a údržby Emil Štofčo, jeho poverený nástupca Ondrej Turis či vedúci strediska údržby koľajovej dopravy Štefan Zeleňák.

Niektorí členovia komisie však podľa Denníka N vypovedali, že práve Šindlerovi dôverovali ako vedúcemu verejného obstarávania a dali na jeho slová.

Vyšetrovateľ NAKA Peter Kujlovský v uznesení o zastavení trestného stíhania napriek tomu dospel k záveru, že Hinčicov dokument nemal vplyv na rozhodovanie ani hlasovanie členov komisie, ktorí zhodne vypovedali, že o ňom nevedeli (s výnimkou Oberuča a Šindlera) a nevšimli si ani to, že by niekto na niekoho z komisie vyvíjal nejaký nátlak.

Svoj verdikt odôvodnil aj tým, že konštatovanie ÚVO o porušení zákona o verejnom obstarávaní ešte neznamená, že bol aj spáchaný trestný čin. A to ani vtedy, ak by členovia komisie nesprávne vyhodnotili technické parametre, výkresy a podobne.

Danko vylúčil, že by mohol trebárs ich rozhodovanie priamo alebo nepriamo nejako ovplyvňovať veľký cenový rozdiel medzi oboma ponukami.

Pesa pýtala za dovedna 30 električiek, ktorých postupná dodávka mala byť predmetom rámcovej dohody na štyri roky, iba 64,5 milióna eur bez DPH, ale Škoda až takmer 82,5 milióna, čo je rozdiel štyroch električiek.

„My sme začali rozoberať technické parametre a práve tam sme sa aj zasekli,“ zopakoval Korzáru.

Za najväčšiu chybu označil, že sami neoslovili znalca

„Momentálne sa už dáva dokopy opis predmetu zákazky novej súťaže. Jej výsledkom má byť takisto rámcová dohoda na dodávku 30 električiek, ktoré budú financované najmä z eurofondov. Pre mňa osobne z tej predchádzajúcej súťaže vyplynulo poučenie, že takéto závažné tendre, s takým vysokým finančným objemom, nie sme schopní a nie je ani do budúcna správne, aby sme ich manažovali vo vlastnej réžii,“ priznal Danko.

