Ak má človek zlý úmysel a nemá znalosti, môže umelú inteligenciu zneužiť (rozhovor)

Mohla by pomôcť lekárom a uškodiť učiteľom.

Laici aj odborníci špekulujú či si niekedy môže umelá inteligencia (AI) uvedomiť samu seba a začať konať samostatne. „Ja si zatiaľ neviem predstaviť, že AI koná s motívmi, ktoré má človek, napríklad moc alebo strach. Motív jej dnes dáva človek,“ vysvetľuje v rozhovore predseda Správnej rady Košice IT Valley a riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia JURAJ GIRMAN.

Scenár, že nastane vzbura robotov alebo samostatne konajúcich strojov, ktoré by nás začali fyzicky ohrozovať a začali nám škodiť, napríklad vypínať elektrinu, sa mu zdá nepravdepodobný.

Skôr sa obáva toho, čo spraví jazykový model AI na školách. „Učiteľ informatiky nemá šancu byť so svojimi osnovami stále aktuálny. Ak je v triede dieťa, ktoré má oveľa väčšie znalosti, dochádza k tomu, že učiteľ voči nemu stráca autoritu. Predstavte si model, ktorý má načítaných toľko kníh, ktoré v živote tento učiteľ nemôže prečítať. Začneme potom spochybňovať učiteľov vo všeobecnosti? Toto ma ozaj desí.“

V rozhovore tiež opisuje: Prečo je ChatGPT nepresný a niekedy si vymýšľa. Ako zmení AI prácu programátorov či lekárov. Prečo to môže vyvolať taký fenomén, ako je dnes vinylová platňa. V ktorej oblasti by mohol byť chatovací model AI zneužitý.

Koncom minulého roka bol sprístupnený četovací nástroj ChatGPT, ktorý funguje na princípoch umelej inteligencie. Spustilo to veľké ohlasy a často sa o tom debatuje. Umelá inteligencia je však okolo nás už dlho, kde všade ju už bežne využívame a ani si to neuvedomujeme?

- Počiatky umelej inteligencie nájdeme niekedy v 50. rokoch minulého storočia, pričom niektoré predstavy o nej sa objavujú v literatúre oveľa skôr. V súčasnosti zažívame obrovský rozmach vďaka veľkým jazykovým modelom, ako je napríklad ChatGPT. V skutočnosti nájdeme umelú inteligenciu v mnohých oblastiach nášho života.

Aj bežní používatelia Netflixu si možno neuvedomujú, že obsah, ktorý sa im zobrazuje na základe ich preferencií, je postavený na algoritmoch. V minulosti sme pri vyhľadávaní na Google museli dbať na správne zadanie slov a preklepy. Dnes však vyhľadávač prakticky nájde relevantný obsah aj s preklepmi a prispôsobí ho našim potrebám a preferenciám na základe anonymných metadát. Spam filter, korekcia gramatiky pri písaní emailu, navigácia v smartfóne, aj to je forma umelej inteligencie.

Jazykový nástroj ChatGPT má, laicky povedané, prečítaný celý internet, dokáže odpovedať na každú otázku, no niekedy si aj vymýšľa. Ako vy využívate tento nástroj vo svojom bežnom živote alebo v práci?

- Dataset ChatGPT ma približne 570 gigabajtov. Pre porovnanie, 700-stranová kniha ma okolo 600 kilobajtov. Model je natrénovaný nad niektorými dátami z internetu a neustále sa učí aj na základe komunikácie s používateľmi. Veľmi laicky povedané, funguje ako inteligentná klávesnica na telefóne, ktorá dopĺňa ďalšie slová. Ja osobne ho napríklad používam, keď analyzujem nejaký problém a neviem, kde začať. Opýtam sa na základný prehľad, odporúčanú literatúru, prípadne aký zvoliť postup. Môžete sa opýtať skoro na všetko, chatbot vám vypracuje tréningový plán, pomôže s prekladmi textu, alebo s jeho štylizáciou. Je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Ako to myslíte?

- Nie je dobré, ak sa na odpovede začnete pozerať úplne nekriticky. Môže sa stať to čo mne, keď som ho testoval. K Hviezdoslavovi priradil informácie o Kukučínovi. Tento nástroj niekedy halucinuje, pri niektorých témach viac, inde je veľmi presný. Niekedy s ním experimentujem. Dám mu napríklad zadanie vytvoriť plán na dovolenku, nech mi poradí, aké pamiatky mám navštíviť, alebo mu priradím rolu, nech funguje ako poradca na špecifickú oblasť. Vie vám pripraviť jedálniček s konkrétnou kalorickou hodnotou a to veľmi detailne. Mám známeho, ktorého dcéra mala symptómy určitej choroby. Keď spolu so symptómami zadal umelej inteligencii aj hodnoty krvných výsledkov, napísala im to, že síce nie je lekár, ale podozrenie na diagnózu určila rovnako.

Ja som sa raz umelej inteligencie pýtala na prepojenia medzi jednotlivými osobami, ako a či sa vôbec poznajú. Chatbot mi napísal o úplne iných ľuďoch, no s rovnakým menom, bolo to úplne dopletené. Odporúčate informácie overovať?

- Určite áno. Ako som spomínal, AI má sklony halucinovať. Spôsobujú to rôzne faktory, medzi nimi napríklad nerovnomerne reprezentované dáta. Ak má načítanú literatúru iba z jedného typu kultúry, tak sa bude správať ako tá kultúra. Ak má načítaný liberálny obsah, bude liberálny, ak konzervatívny, bude konzervatívec. Ani algoritmy nemusia zahŕňať všetky dôležité aspekty. Je to však absolútna revolúcia v tom, ako sa to začalo používať. Keď som študoval, tak nebolo toľko dát, úložiská mali obmedzenú kapacitu a siete obmedzenú prenosovú rýchlosť. To všetko dnes máme a otvára nám to nové možnosti a obzory.

Na rôznych platformách ľudia teraz zverejňujú, čo všetko sa chatbota pýtajú a ako rôzne im odpovedá. Ako vnímate ošiaľ, ktorý okolo toho vypukol? Je to len niečo, čo ľudí rýchlo nadchlo a potom to spľasne?

- Takto verejne a v podstate skoro zadarmo prístupný veľký jazykový model, ako je ChatGPT, je revolúcia. V prvých dňoch spustenia to prilákalo toľko používateľov, koľko niektoré platformy získavali roky. Osobne si myslím, že boom bude pokračovať, no nebude to tak, že by sme mali odrazu množstvo nezamestnaných ľudí.

Programátorov nahradia programátori, ktorí používajú umelú inteligenciu. Lekárov možno raz nahradia lekári, ktorí budú používať umelú inteligenciu, bežní zamestnanci dokážu raz to, čo dnes len špičkoví analytici, práve vďaka umelej inteligencii. Firmy sa budú snažiť použiť to na svoju konkurenčnú výhodu a jednotlivci asi tiež.

Mechanizácia v minulosti nahradila ľudskú fyzickú silu. Toto však nahrádza aj kreativitu. Jazykovému modelu teraz stačí, že mu zadáte jeden svoj text a on sa vie naučiť písať vaším štýlom na akúkoľvek tému. Je ale otázka, či je cieľom, aby umelá inteligencia písala množstvá textu, ktorými zamoríme prostredie. Viem si však predstaviť, že to môže vyvolať taký istý fenomén, ako je dnes vinylová platňa. Kto by povedal, že CD nosiče prakticky zmiznú, no platne si ľudia z nejakého dôvodu budú kupovať? Viem si predstaviť, že raz si niekto zaplatí za obsah vytvorený človekom, ktorý má svoje pocity.

Spomenuli ste lekárov, nepredpokladáte teda, že by ich umelá inteligencia mohla úplne nahradiť, že bude za nich diagnostikovať pacientov, ale skôr to bude ich „spoločník“ a budú ordinovať aj s jej pomocou?

