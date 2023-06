Dom v centre Košíc za cenu dvojizbového bytu na sídlisku. Na dražbu nikto neprišiel

Čop: Sú len zlé a horšie riešenia.

KOŠICE. Kováčska ulica patrí k najstarším v Košiciach, v niektorých častiach si dokonca zachovala svoju stredovekú podobu.

V polovici 16. storočia žil v jednom z domov maďarský renesančný básnik a hudobník Sebastián Tinódy.

Dodnes to pripomína pamätná tabuľa na fasáde meštianskeho domu na Kováčskej 34.

Nárožný átriový dom, murovaný z tehál a kameňa, je v súčasnosti prázdny a neobývaný.

Má dve nadzemné podlažia, podkrovie a je čiastočne podpivničený.

V minulosti slúžil nebytový priestor na prízemí ako predajňa tehotenskej módy a kočíkov.

Posledný nájomca tu plánoval raňajkáreň, no zámer nezrealizoval.

Praskliny a zatekanie

Národná kultúrna pamiatka patrí mestu. To však preň hľadalo v dražbe nového majiteľa.

Ešte predtým spravilo pre potenciálnych záujemcov dve obhliadky.

„Páčilo by sa mi to na kancelárie, tak sme sa prišli pozrieť spolu s kolegom, ktorý sa orientuje v stavebníctve, v akom stave je nehnuteľnosť zvnútra,“ skonštatovala jedna z nich. „Bála by som sa vedľa tejto steny ísť autom, že na mňa spadne.“

Informácie o dražbe zaujali aj podnikateľa, ktorý by tu rád videl bývanie spolu s administratívou. „Cena je viac ako priaznivá, problém však bude rekonštrukcia, ktorá bude násobne vyššia ako kúpa.“

Sumu na sanáciu a rekonštrukciu odhadol na 400-tisíc eur.

Po vstupe do pamiatky boli účastníci prehliadky prekvapení zo zanedbaného stavu.

Klenbové stropy sú poškodené. Steny navlhnuté a popraskané.

Uplynulé storočia sú v pamiatke prítomné, drevené schodisko pripomína staré kostolíky.

Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza byt s tromi izbami, kuchyňou a kúpeľňou s WC.

Podkrovie je prázdne. Strop je čiastočne prepadnutý. Strecha zateká.

Zlá statika

Fasáda prednej časti z Kováčskej ulice je vápenná, pamätná tabuľa na Tinódyho je samostatne chránený pamiatkový artefakt.

Z bočnej strany ja zas fasáda silne poškodená a vo väčších plochách chýba omietka.

Na stenách domu vidno zvislé trhliny.

„Dom je na mnohých miestach zamoknutý. Je staticky v nevyhovujúcom stave s možnosťou opráv do stavu staticky vyhovujúceho, v prípade riešenia sanácie objektu je predpoklad postupnej ďalšej degradácie objektu s nevratnými poškodeniami,“ konštatuje mesto v správe k dražbe.

Zastavanú plochu a nádvorie s výmerou 142 štvorcových metrov ohodnotil znalec na 220-tisíc eur.

Na tejto sume sa mala začať utorková dražba mestského majetku.

