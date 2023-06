Obecné oslavy sa na východe vymkli kontrole. Vyvrcholili hromadnou bitkou aj s hasičmi

Zbili aj zamestnanca úradu, zasahovala polícia.

KRÁĽOVCE. V obci Kráľovce v okrese Košice-okolie oslavovali Dni obce a 130. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru.

Veľkolepá udalosť, vrátane muziky, tomboly či guľáša, sa konala v sobotu 24. júna na miestnom futbalovom štadióne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Malo ísť o poctu chlapom, ktorí sú pripravení nasadiť svoje životy na ochranu zdravia a majetku obyvateľov.

Hoci spočiatku všetko prebiehalo normálne, nakoniec sa strhla bitka, pri ktorej mali byť napadnutí hasiči.

Zasahovali záchranári so sanitkou i polícia.

Jeden z účastníkov potýčky utrpel vážne poranenie tváre.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V obci Kráľovce zažili drámu, muža policajti postrelili Čítajte

Provokoval hasičov

Starosta Kráľoviec Marcel Bodnár (nezávislý) vraví, že sa u nich predtým nikdy nič podobné neudialo.

„Celá udalosť je nešťastná. Nedá sa povedať, že by zbili hasičov. Priplietli sa tam ľudia a jeden človek na to doplatil. Klasicky, ako to býva na dňoch obce, ľudia mali trochu vypité. Došlo k naťahovačkám, jeden niekomu niečo povedal a potom jeden z Rómov vyskočil a začalo sa to. Do bitky sa zapojilo viacero ľudí, ošetriť museli troch,“ vysvetľuje starosta.

Problémom podľa neho bolo, že minoritná časť obyvateľstva, ktorú v obci tvorí asi 400 ľudí, skočila do predstaviteľov majority.

Starosta opisuje, že z ihriska nedokázali včas vyviesť výtržníkov.

„Proste opitý muž chodil po ihrisku, videl hasičov a začal ich provokovať, že čo tam robia. Chvíľu bol pokoj, no po chvíli sa situácia vyostrila, došlo k slovnej potýčke a spomínaný Róm napadol hasiča. Potom sa pridali aj iní ľudia a vznikla mela. Priznám, že aj naši hasiči sa mali trošku mierniť. Keď je niekto podnapitý, vyhnať ho len tak nemôžeme, aby nedošlo k diskriminácii.“

Bodnár dopĺňa, že zranený bol obyvateľ obce, ktorý sa do trmy-vrmy možno aj nechtiac priplietol.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť