Jazierko pre žaby v Mestskom parku ničia vandali, opravy rušia žubrienky. Ohradia ho

Bariéra bude vizuálna, pridajú i tabule.

KOŠICE. Jazierko pre žaby, ktoré je v Mestskom parku necelý mesiac, ohradia. Dôvodom je opakujúci sa vandalizmus.

Potvrdil to hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák.

„Po niekoľkých veľmi nemilých skúsenostiach sme po dohode s partnermi pristúpili k príprave ohradenia jazierka, keďže ho raz týždenne niekoľko hodín upravujeme. Napraviť väčšinu škôd nie je možné bez vstupu do vody, no vstupovanie a pohyb vo vode neprospieva žubrienkam ani ďalším druhom, ktoré sa vo vode začínajú udomácňovať," uvádza SMsZ na sociálnej sieti.

Vizuálna bariéra

Ohradu plánujú osadiť v najbližších dňoch.

Tvoriť bude bariéru oddeľujúcu jazierko od zvyšku parku.

„Nepôjde o plot, bude to skôr vizuálna bariéra. Spolu s osadenými tabuľami bude mať úlohu upozorniť na to, že vstup do tohto priestoru nie je vhodný," dodáva.

Psy treba mať na vôdzke

Pripomína, že jazierko nebolo stavané na pohyb ľudí a psov.

Majiteľov psov žiada, aby ich mali pri prechádzaní parkom na vôdzke.

Na voľný pohyb psov je určený oplotený výbeh v severovýchodnom rohu parku pri vstupe od pošty.

O rešpektovanie prevádzkového poriadku žiada aj ďalších návštevníkov mestského parku.

Špeciálne jazierko pre žaby

Nové jazierko pri Plávajúcej fontáne oficiálne otvorili 15. júna s cieľom pomôcť biodiverzite, spestriť mestský biotop a skrášliť mestský park.

Navrhnuté bolo tak, aby poskytlo vhodné podmienky na rozmnožovanie ropúch zelených ako chráneného druhu obojživelníka a slúžilo ako bezpečný úkryt pre žaby.

Rastlinstvo v okolí jazierka má zas lákať hmyz, ktorý tvorí dôležitú súčasť ich potravy.

„Množstvo žubrienok vo vode jazierka prekvapilo i odborných garantov projektu," doplnila SMsZ.

Jazierko vzniklo v spolupráci so zástupcami Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Štátnej ochrany prírody.

