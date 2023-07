Trnka sľuboval športoviská v Košiciach, zatiaľ nič nestojí. Mesto: Nedodali nám podklady

Vrchota vidí možný problém v komunikácii.

KOŠICE. Košický samosprávny kraj sa v uplynulých rokoch verejne chválil plánom výstavby športovísk na území Košíc.

Išlo o výstavbu nového atletického štadióna na školskom ihrisku na Popradskej ulici, krytú atletickú halu na Alejovej ulici a krajskú hokejovú halu pri Strednej športovej škole na Triede SNP.

Ani v jednom prípade sa však nezačalo stavať a plochy, kde by mali športoviská stáť, stále zívajú prázdnotou.

Trénovať tam mali olympijské disciplíny

Hoci atletický štadión na Popradskej ulici plánoval kraj začať stavať ešte v júni 2020, doteraz robotníci na stavbu neprišli.

Kraj vtedy tvrdil, že predpokladaná investícia predstavuje sumu 1,3 milióna eur, pričom samospráva zaplatí 900-tisíc a zvyšných 400-tisíc mal prefinancovať Slovenský atletický zväz (SAZ) v rámci výzvy, v ktorej župa uspela.

„Atletický štadión bude spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF. Bude mať 400-metrový ovál s ôsmimi bežeckými dráhami a umelým povrchom. Financie budú použité aj na nevyhnutné vybavenie, tribúny, šatne, sklady, výsledkové tabule či meracie zariadenie,“ vysvetľovala župa v roku 2020.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) sa v minulosti pochválil tým, že na štadióne bude možné trénovať väčšinu olympijských atletických disciplín.

„Okrem behu aj skok do diaľky, skok o žrdi či vrh guľou a oštepom,“ zneli slová župana v tlačovej správe.

Problém však nastal v novembri 2021, keď sa pred komisiu výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja v mestskej časti Košice-Západ dostala projektová dokumentácia k výstavbe.

Vysvitlo totiž, že Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje pri športovisku vybudovať len jedno parkovacie miesto pre návštevníkov a obsluhu štadióna.

Hovorkyňa župy Anna Terezková pred vyše rokom objasnila, že projekt skutočne počíta len s jedným parkovacím miestom, určeným pre správcu zariadenia.

„Čo sa týka výstavby ďalších parkovacích miest, túto otázku rieši kraj spolu s mestom Košice,“ vysvetľovala Terezková. S tým, že sa plánovalo vybudovanie odstavných parkovísk v blízkosti areálu.

Starosta: Rieši sa napojenie na komunikácie

Keďže atletický štadión má vyrásť v mestskej časti Košice-Západ, požiadali sme o aktuálne informácie, prečo sa nestavia, jej starostu a zároveň mestského i krajského poslanca Marcela Vrchotu (SaS).

„V mestskej časti treba zlepšovať športovú infraštruktúru pre verejnosť aj mládež. Na atletický štadión bola župa schopná získať financie, čo je v poriadku. My sme s projektom súhlasili. Avšak je potrebné zohľadniť to, že v prípade tejto tréningovej plochy je nutné sa vysporiadať aj s novovzniknutým obytným komplexom na Popradskej ulici. Teda najmä s napojením na jestvujúce komunikácie, aby sa tam vedeli športovci dostať,“ vraví Vrchota.

Dodáva, že je nevyhnutnosťou zvýšiť počet parkovacích miest.

Myslí si, že by malo pomôcť mesto a tým ukázať, že mu tiež záleží na športovej infraštruktúre.

„Zatiaľ je, žiaľ, plánované len jedno parkovacie miesto. Mám informácie, že sa s tým kraj snaží vysporiadať.“

Na otázku, či si nemyslí, že tri roky ničnerobenia na budúcej stavbe sú priveľa, odvetil, že stále dúfa vo výstavbu.

„Bolo povedané, že ak všetko dobre pôjde, tak sa bude stavať v roku 2020. Keďže doteraz nebolo vydané stavebné povolenie, tak asi nešlo úplne všetko tak dobre, ako malo. Namietal sa nedostatok parkovacích miest a zrejme nemal projektant dostatok informácií k tomu, ako bude vyzerať vjazd do obytného súboru na Popradskej. Je možné, že k takejto situácii došlo aj kvôli nejakému komunikačnému problému medzi krajom a mestom a tým sa zdržiava výstavba. Určite si viem predstaviť lepšiu komunikáciu medzi krajom a mestom,“ vysvetľuje starosta Terasy.

Hokejová hala? Nestojí

Ďalšou už medializovanou investíciou do športovísk má byť krajská hokejová hala pri Strednej športovej škole na Triede SNP, pod ktorou funguje Krajská hokejová akadémia.

Tréningová hala má stáť na pozemkoch v majetku kraja.

Slúžiť má na výcvik ľadového hokeja v rámci projektu hokejovej akadémie v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Ten deklaroval, že poskytne 40 percent financií z plánovaného rozpočtu na výstavbu haly, teda približne dva milióny eur.

Pôvodný odhad sumy 4,7 milióna eur vychádzal ešte z roku 2014.

Kraj by sa mal na výstavbe podieľať zvyšnými 60 percentami.

„Na Triede SNP v Košiciach vyrastie hala s hracou plochou 60 krát 26 metrov s obmedzenou kapacitou divákov na približne 250 osôb. V hale sa ráta so šatňami pre hráčov, kondičnou telocvičňou i zázemím pre verejné korčuľovanie, teda priestorom na prezliekanie, bufet a podobne,“ tvrdil v roku 2021 predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že hala by mala slúžiť škole, ale aj širokej verejnosti.

Jej výstavbu Trnka ohlasoval ešte v roku 2021, pričom s výstavbou sa malo začať v roku 2022.

Vrchota je sklamaný a vraví, že sa ju najprv nepodarilo vybudovať na Medickej ulici, kde mestské zastupiteľstvo predaj mestských pozemkov na tento účel v máji 2021 neschválilo, a kraj sa rozhodol pre lokalitu pri športovej škole.

„Keďže sa nepodarilo vysporiadať majetkovoprávne pozemky na Medickej, tak sa kraj rozhodol, že nový štadión vybuduje v rámci areálov strednej športovej školy. Avšak kým prebehne celý proces od územného konania, prípravy projektovej dokumentácie až po vydanie stavebného povolenia a následného verejného obstarávania, tak je to naozaj beh na niekoľko rokov,“ vysvetľuje dôvody, prečo sa stále nestavia, Vrchota.

Aj v tomto prípade zrejme pokrivkáva komunikácia mesta a župy.

„To, čo som povedal v súvislosti s konštruktívnosťou debát medzi mestom a krajom, platí. Nie vždy je to ideálne. Je veľmi ťažké povedať, že ak projektant predloží stavebnú dokumentáciu, s ktorou sa následne stavebný úrad nestotožní, či to môže byť obštrukcia stavebného úradu, alebo projektantom navrhnuté riešenie je naozaj nevhodné. Každopádne mesto i župa by mali sledovať spoločný záujem.“

Možno by bolo podľa Vrchotu prospešné, keby čelní predstavitelia, či už kraja alebo mesta, pracovali intenzívne na komunikácii medzi sebou.

„Zásluhy po úspešnej realizácii projektov si môžu pripísať všetci. Jedny za realizáciu, druhí za poskytnutie súčinnosti. Zachytil som prvé signály, že sú náznaky zlepšenia. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ uzavrel Vrchota.

Riaditeľka školy: Už sa malo stavať

Riaditeľka Strednej športovej školy na Triede SNP Tatiana Švecová vraví, že bližšie informácie v súvislosti s (ne)výstavbou hokejovej haly či atletického štadióna na Popradskej ulici nemá.

„Rieši sa to. Nastali však rozpory na stavebnom úrade mesta Košice, nechceli uznať niektoré veci. Ale teraz sa vraj mesto so župou, chvalabohu, dohodli na spolupráci, veľmi sa teším,“ vraví Švecová.

Dodáva, že konkrétne informácie bude mať však až v čase realizácie.

„Viem len, že by to malo byť na dobrej ceste, ale na akej dobrej, netuším. Stavať sa hokejová hala mala začať dávno. Samozrejme, že nám chýba, podobne ako každé športovisko. Chceli sme opravovať atletický štadión na Popradskej ulici, stavebný úrad mesta Košice mal pripomienky. Nevzdávame sa, ideme malými krokmi. Čo sa týka hokejovej haly, pevne verím, že bude.“

Podľa Švecovej výstavbu spomínaných športovísk zabrzdila sčasti pandémia, ale hlavne stavebný úrad mesta Košice.

