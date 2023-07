Autor Kulturparku: Nový pamätník sa sem nehodí. Hlavný architekt: Kto to povolil?

Eristavi: Kravaty majú väčšiu hodnotu.

KOŠICE. Naposledy sa nový pamätník odhaľoval v Košiciach pred piatimi rokmi.

Vo februári 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

V auguste im odhalili pamätník v košickom parčíku neďaleko Námestia osloboditeľov.

O pár týždňov neskôr pribudla na rohu ulíc Orlia a Zvonárska nová socha koňa. Podstavec bol predtým šesť rokov prázdny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Medaily a holubica

Najnovší pamätník sa krstil len pred niekoľkými dňami v Kulturparku.

Jeho iniciátormi boli organizátori Medzinárodného maratónu mieru. Tento rok bude mať sté výročie.

Pripomínať ho má kovová štvormetrová inštalácia v tvare troch kvadratických objektov pokrytých maratónskymi medailami, navrchu je holubica.

Nový objekt vo verejnom priestore vyvolal vlnu kritiky odbornej verejnosti, prekvapený a obídený ostal aj hlavný architekt mesta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kulturpark získal dve architektonické ceny Čítajte

Oceňovaný park

Areál bývalých kasární zmenilo na Kulturpark architektonické štúdio zerozero z Prešova.

Mohol za to projekt Európskeho hlavného mesta kultúry - Košice 2013.

Prerábka komplexu skladov, ktorého súčasťou je historický park, stála takmer 30 miliónov eur.

Nasledujúci rok získala stavba tri architektonické ceny: CE ZA AR 2014, ARCH 2014 a prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča.

Architekt Irakli Eristavi zo štúdia zerozero hovorí, že nová inštalácia pred hlavnou budovou ho nepotešila. „Nemali sme možnosť to ovplyvniť.“

Pred samotným osadením sa neoficiálne dostali k vizualizáciám.

„Mysleli sme si to, čo si každý normálne výtvarne vzdelaný človek, nebodaj architekt, môže o tej veci myslieť.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nový pamätník v centre Košíc. Má tonu, štyri metre a tisíce medailí hovoria silný príbeh Čítajte

Eristavi: Absolútne sa nehodí

Pred pád dňami sa prišiel na inštaláciu pozrieť naživo.

„Nebudem hodnotiť výtvarné kvality, lebo podľa mňa nie je veľmi čo hodnotiť. Do tohto priestoru sa absolútne nehodí. Ak toto bude trend, tak do určitej miery znehodnocuje areál, ktorý má svoju integritu. Keď už tam niečo má prísť, malo by to podliehať selekcii a byť podložené odbornou diskusiou,“ vraví architekt.

Pripomína, že v Košiciach je mnoho kunsthistorikov, teoretikov umenia aj aktívnych výtvarných umelcov.

Irakli Eristavi. (zdroj: Michal Frank)

Podľa Eristaviho neobstojí ani argument, že územie Kulturparku je už mimo mestskej pamiatkovej rezervácie.

„Ak by to nepodliehalo žiadnym kritériám, znamenalo by to, že si hocikto hocikde môže hocičo umiestniť. Areál má silu ako komplex. Ak tam niekto začne osadzovať takéto veci, viac-menej znehodnocuje architektúru, ktorá má svoje kvality, o čom sa vyjadrila odborná verejnosť, keď nám dala ocenenia. Nie je to ako dať si pred bytovku dielo prapodivnej kvality. Je to vec celoslovenského významu.“

Riaditeľka galérie: Dobrý zámer, zlý výsledok

Naopak, architekta potešila inštalácia tisícok kravát pred Kulturparkom.

Jej autorom je Lousy Auber, ktorý sa okrem fotografovania venuje aj realizáciám vo verejnom priestore.

„Potešila ma táto súdobá výtvarná inštalácia súčasného umelca. Podľa mňa má ďaleko väčšiu výtvarnú hodnotu než objekt, o ktorom sa bavíme.“

Podľa riaditeľky Východoslovenskej galérie Doroty Kenderovej je veľká škoda, že napriek intenzívnej diskusii o osádzaní sôch, pamätníkov a rôznych iných objektov do verejného priestoru, dokonca s príkladmi dobrej praxe v iných mestách, v Košiciach dlhodobo prevláda zlá prax.

„Napriek neškodnému a dobrému zámeru, ktorým bolo pripomenúť sté výročie maratónu, je výsledok veľmi problematický. Socha, resp. objekt je extrémne popisný, hmotovo robustný a vizuálne nepríťažlivý,“ myslí si vizuálna umelkyňa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Gýč v centre Košíc stojí už rok. Sochu koňa darovali potajomky Čítajte

Roky chcú prísnejšie pravidlá

Kenderová je presvedčená, že umiestnenie do Kulturparku je výrazným zásahom do autorského architektonického riešenia celého areálu a navyše je veľmi zmätočné.

„Nijako neprepája miesto s Námestím Maratónu mieru, ktoré sa stalo symbolom na fyzickej, ale aj mentálnej mape nielen Košičanov.“

Pripomína dlhoročnú snahu odborníkov z praxe, volajúcich po schválení a dodržiavaní generelu umeleckých diel a objektov drobnej architektúry či po založení komisie pre diela vo verejnom priestore, ktorí však ostávajú nevypočutí.

„Mohli by dopomôcť predísť takýmto nešťastným rozhodnutiam a aspoň do istej miery ich korigovať,“ dodáva Kenderová.

Kropp: Premárnená šanca

Hlavný architekt Košíc Petr Kropp sa bol na dielo pozrieť potom, čo sme mu poslali otázky.

V bezprostrednej reakcii bol kritický. „Som trochu šokovaný, my ako Útvar hlavného architekta (ÚHA) sme o tom nevedeli. Teraz som to videl a osobne si myslím, že je to škoda a premárnená šanca, že sa taká významná vec ako maratón, ktorá má kultúrnu a spoločenskú hodnotu v Košiciach, odbila takýmto spôsobom.“

Samotnému umeleckému stvárneniu pamätníka nerozumie. „Nechápem, čo má maratón s Kulturparkom. Nerozumiem tomu, mesto má generel pre umiestňovanie diel, aj keď sa vzťahuje na mestskú pamiatkovú rezerváciu.“

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť