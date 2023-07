Uzavrela polstovku fingovaných poistiek a úverov, podviedla aj známu fitnesku

Sedí za podvody, súdia ju za ďalšie.

KOŠICE. V máji 2021 košický okresný súd uznal Miladu Ráchel Halásovú (* 1976) vinnou za tri zločiny podvodu a mohla byť rada, že za ne nedostala žiadny trest.

Košičanka si totiž za podobné konanie práve odpykávala päťročné väzenie a sudkyňa tentoraz od jeho navýšenia upustila.

Už vtedy však bolo zrejmé, že tento trest sa raz zrejme sprísni, keďže polícia s prokuratúrou finalizovali vyšetrovanie ďalších podvodov.

Objemný spis sa dostal na súd vlani v januári, no dva pokusy začať dokazovanie už zlyhali.

Tretí bol na programe Mestského súdu Košice koncom júna.

Obžaloba s 55 skutkami

Najpodstatnejším dokumentom takmer 3 300-stranového spisu je 26-stranová obžaloba.

Z jej obsahu vyplýva, že Milada je trestne stíhaná pre viacero trestných činov - pre zločiny podvodu a úverového podvodu, ako aj pre prečiny sprenevery, poškodzovania cudzích práv a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Trestnej činnosti sa Košičanka dopúšťala v období od októbra 2017 až do januára 2020.

Opísaných 55 skutkov mapuje uzatváranie fingovaných úverových zmlúv alebo zmlúv na investičné alebo rizikové životné poistenie.

Milada v nich vystupovala ako obchodný zástupca viacerých finančných spoločností.

Najčastejšie išlo o AXA životnú poisťovňu, a. s., menej často o Zinc Euro, a. s., Generali Poisťovňu, a. s., Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., Amico Finance, a. s., a Capital & Financial Protection, s. r. o.

Falošné zmluvy uzatvárala v Košiciach a poškodení sú výlučne z Košického kraja.

Výsledná škoda presiahla sumu 90-tisíc eur.

Raz sa to začalo, potom nabaľovalo

Ako pri výpovediach k predošlým a už potrestaným podvodom, aj tentoraz sa Milada ku všetkým novým priznala a svoje konanie oľutovala.

V máji 2021 na už spomínanom súde uviedla, že roky 2016 a 2017 boli pre ňu zlé.

„Raz sa to začalo a potom sa už všetko nabaľovalo. Chcela som sa postarať o rodinu, no teraz práve ona najviac trpí. Snažím sa pracovať aj vo výkone trestu, no tam nie sú vysoké zárobky. Až budem na slobode, šla by som pracovať aj do zahraničia, aby som svoje dlhy čo najskôr splatila," povedala Milada.

Časť peňazí už poškodeným vrátila.

Bola vo finančnej tiesni

Jednotliví poškodení, v mene ktorých obvinená uzatvárala zmluvy, na polícii uviedli, že oni s obvinenou alebo jej prostredníctvom neuzatvárali žiadne zmluvy, nedali súhlas na ich spracovanie ani na spracovanie svojich osobných údajov, a že podpisy na dokumentoch nie sú ich.

Splnomocnenec spoločnosti AXA na polícii špecifikoval zmluvy, ktoré v ich mene obvinená uzavrela a tiež provízie, ktoré jej boli vyplatené.

Dodal, že na ich spoločnosť sa začali obracať klienti so sťažnosťami a reklamáciami, kde uvádzali, že poistné zmluvy neuzatvárali a niekto sfalšoval ich podpisy.

Splnomocnenkyňa Prvej stavebnej sporiteľne uviedla, že obvinená pre nich vykonávala obchodnú činnosť na základe zmluvy o obchodnom zastúpení a výkone činnosti finančného sprostredkovateľa stavebného sporenia.

Milada im svoje konanie zdôvodnila finančnou tiesňou.

Zaujímavosť vyplynula z výpovede splnomocnenkyne spoločnosti Zinc Euro.

Aby oddialila odhalenie svojej trestnej činnosti, Milada niektoré pôžičky sama splácala.

Prišlo sa na to tým, že peniaze posielala z rovnakého čísla svojho účtu.

Dostávali upomienky, viedli ich ako neplatičov

