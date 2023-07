Kamene, psy, žobranie. Do mestských častí s nelegálnymi osadami sa vrátia rómske hliadky

Starostka: Tisícky ľudí žijú ako v treťom svete.

Splnomocnenec Hero si bol v júni so starostkami Juhu a Jazera pozrieť, ako to vyzerá v košických osadách. (Zdroj: FB/Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity)

KOŠICE. Viaceré košické mestské časti (MČ) majú záujem, aby na ich území dohliadali na poriadok a bezpečnosť aj miestne občianske a preventívne služby (MOPS).

Na podporu rómskych hliadok bude prerozdelený eurofondový balík 50 miliónov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O príspevky môžu žiadať slovenské mestá a dediny, v ktorých žije rómska komunita s minimálne 80 členmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na podporu rómskych hliadok pôjde z eurofondov 50 miliónov Čítajte

Záujem majú štyria

Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 toto kritérium spĺňa aj 9 z 22 mestských častí Košíc.

Záujem o služby „mopskárov“ deklarovali zatiaľ štyri. Okrem Lunika IX sú to aj MČ Nad jazerom, Juh a MČ Dargovských hrdinov.

Džungľa a Sídlisko Ťahanovce Korzáru potvrdili, že sa do výzvy nezapoja.

Ostatní starostovia na naše otázky k rómskym hliadkam nereagovali.

Magistrát eviduje na území Košíc 14 nelegálnych osád.

Tie vnikali zväčša v bývalých záhradkárskych lokalitách, ktoré sú v pešej dostupnosti od sídlisk alebo v zanedbanom území v blízkosti bývalých priemyselných zón, ktoré poskytovali obživu zberačom kovov.

Najväčší prírastok obyvateľov v týchto územiach zaznamenali Košice po likvidácii časti bytoviek na Luniku IX, v nových lokalitách sa však zabývali aj Rómovia prichádzajúci do krajského mesta z okolitých dedín.

Kamene, psy, miznúca úroda aj žobranie

Košičania, ktorí žijú v blízkosti takýchto osád, sa neraz cítia susedmi ohrozovaní. Vyostrená situácia je najmä v MČ Juh.

„Máme blízko do centra a mali sme blízko aj do prírody. Roky sme chodili cez záhradkársku osadu za malou stanicou k Hornádu. V lete sme sa tam trochu ošpliechali a posedeli na deke s deťmi. Šiel som tou cestou naposledy pred piatimi rokmi. Miestne deti po mne hádali kamene, suseda tam dokonca pohrýzol pes, odvtedy som tade nešiel. Je to tam nebezpečné,“ uviedol obyvateľ neďalekej Rosnej ulice.

Južania nás upozornili aj na žobrajúce deti, ktoré sa majú potulovať po sídlisku.

V minulosti tam bola aktívna aj rodina z osady za malou železničnou stanicou, ktorá odstavila svojho príbuzného na invalidnom vozíku pred vchodom do obchodného centra Cottbus. Tam ho nechala celý deň prijímať milodary od okoloidúcich.

Ťažkosti hlásili aj v MČ Myslava a Pereš, ktoré susedia s Lunikom IX.

Viacerí z ich obyvateľov spomínajú drobnú kriminalitu. Podľa ich slov z dvorov a záhrad mizne úroda, ale aj vybavenie.

Vlani sa nám posťažoval Myslavčan Karol, že na neho vytiahol tínedžer z Lunika IX nôž.

Dôvodom malo byť upozornenie mládežníkom, aby za sebou pri Myslavskom potoku urobili poriadok po letnom kúpaní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vykrádanie záhrad a vyhrážky. Myslavčania sa sťažujú na tínedžerov z Lunika IX Čítajte

Splnomocnenec: Najhoršia situácia je u tých, čo sa nezapájali

Napriek incidentom a napätej situácii projekt MOPS v Košiciach v posledných rokoch absentoval.

Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera má tento projekt slúžiť aj ako prevencia voči podobným prípadom.

Doplnil, že najkomplikovanejšia situácia, čo sa týka bezpečnosti a poriadku, je v tých obciach, kde sa vedenie nezapája do výziev alebo do dotačných schém a kde absentuje prítomnosť pomocných profesií.

Hero upozornil, že obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) čelia rôznym závažným problémom.

„Jedným z možných riešení je zapojenie práve do výzvy na MOPS. Hlavným cieľom ich využitia je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja a aktivít na zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavania verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia,“ reagoval splnomocnenec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Neďaleko centra Košíc sú štyri osady. Je to časovaná bomba, hovorí starostka Čítajte

Šaňa: Nemohli sme si to dovoliť

Podľa starostu Lunika IX Marcela Šaňu (SRK) si doteraz ich mestská časť nemohla projekt MOPS dovoliť.

„Financovanie bolo pri predchádzajúcich výzvach nastavené cez refundácie nákladov na mzdy a to do 90 dní. Ak by sme zamestnali 8 až 10 ľudí, znamenalo by to náklady na úrovni 10-tisíc eur mesačne, za 3 mesiace to vychádza na 30-tisíc. Peniaze by sme síce dostali späť, no nemali by sme dostatočnú finančnú rezervu na preklenutie obdobia do refundácie,“ uviedol Šaňa.

Doplnil, že rovnaký problém mali viaceré samosprávy.

Naopak, financovanie vyhovovalo tým mestám a obciam, ktoré disponovali dostatočnou rezervou.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa