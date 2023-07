Horel veľkokapacitný kontajner, chytila sa aj tráva. Vodiči utekali preparkovať autá

Polícia zisťuje, ako došlo k požiaru.

KOŠICE. Na Idanskej ulici v Košiciach horel v stredu popoludní veľkokapacitný kontajner.

Plamene šľahali do výšky niekoľkých metrov a chytila sa aj tráva.

Oheň po nej rýchlo postupoval smerom k zaparkovaným autám.

Ľudia z neďalekého bloku okamžite vybehli von a volali hasičov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zamýšľali sa nad tým, kto mohol veci v kontajneri podpáliť.

„Neuveriteľné, komu toto prekáža? Veď kontajnery sú určené na to, aby sa ľudia počas týždňa, kedy sú pristavené, zbavili väčšieho odpadu, ktorý nepatrí do klasických kontajnerov. Chodievajú sem aj autá s maďarskými značkami, vystúpia z nich ľudia a vyberajú si, čo sa im hodí,“ povedal nám jeden zo svedkov požiaru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košického podpaľača kontajnerov zadržali so zapaľovačom v ruke Čítajte

Našťastie nehorelo v noci

Vtom vybehol na ulicu muž, ktorý utekal k svojmu autu.

Plamene sa k vozidlu rýchlo blížili, malo už horúce plechy od sálavého tepla.

Našťastie stihol včas preparkovať.

„Ešte dobre, že nezačalo horieť v noci a mimo prázdnin. Našťastie tu teraz nie je toľko áut. Ak by horelo v inom čase, bola by to katastrofa,“ doplnil obyvateľ ulice.

Hasiči prijali na operačnom stredisku niekoľko hlásení o požiari.

„Nie ste prvý, kto volá. Ďakujeme, už ideme,“ povedali jednému z oznamovateľov udalosti.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 14:14 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa