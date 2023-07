Lörinc vs. Polaček. Peniaze pre skejtpark poslanci schválili, primátor stopol

Roky ostáva len pri vizualizáciách.

KOŠICE. Má byť najlepším skejtparkom v Košickom aj Prešovskom kraji.

Počas pätnástich rokov sa o vznik tohto športoviska niekoľkokrát pokúšali rôzne košické mestské časti.

Naposledy aj župa pod vedením Rastislava Trnku (nezávislý), ktorý plánoval jeden na Južnej triede, druhý v Michalovciach.

Dodnes nestojí žiaden z nich.

Kým Trnkov úrad tvrdí, že plánov na športovisko vyhľadávané najmä mladšou generáciou sa zatiaľ nevzdáva, predbehne ho mestská časť Sídlisko KVP.

Polmiliónové náklady

Starosta sídliska Ladislav Lörinc (Košická strana), ktorý sa po októbrových župných voľbách stal vicežupanom, má v rukách stavebné povolenie na výstavbu skejtparku.

Bude na mieste nevyužívaného priestoru pod mostom na Moskovskej ulici

vedľa tenisového areálu.

Podľa odhadov má celkovo stáť približne 500-tisíc eur.

Isté sú najmä peniaze, ktoré získal projekt od kraja. V rámci programu Terra Incognita pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji dostal skejtpark na KVP 190-tisíc eur.

Trnka odmietol, že by na pridelenie dotácie malo vplyv, že Lörinc sa stal jeho vicežupanom.

Dotácia od kraja je však len jedným zo zdrojov financovania.

Samospráva chcela časť investície získať z výzvy Fondu na podporu športu, časť bude musieť spolufinancovať.

Celomestský význam, dobré miesto

Lörinc preto na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva predložil návrh, v ktorom žiada primátora, aby v rozpočte na rok 2024 vyčlenil sumu na spolufinancovanie projektu v maximálnej výške 300-tisíc eur.

A to za predpokladu, že mestská časť neuspeje v získaní finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu.

Opiera sa najmä o to, že skejtpark bude mať charakter športoviska celomestského významu.

Samospráva pracuje na projekte tri roky. Minimálne prvú etapu chcú stihnúť do konca roka.

Skejterská komunita sa často stretáva s kritikou blízko bývajúcich obyvateľov.

„Spred magistrátu sme ich vyhnali, skejtpark na Juhu je starý a pred Kulturpark ich chodia vyháňať agresívni obyvatelia. Pri našom nie sú blízko bytovky, na moste je aj zástavka MHD, čiže podľa nás ide o ideálne miesto,“ povedal Lörinc.

Návrh odobrili aj komisie a v rozprave ho podporilo množstvo poslancov, podľa ktorých ide o krásny príklad, ako využiť zanedbané územie.

Jazero chce prispieť

Výnimkou bol poslanec Dominik Karaffa (nezávislý), ktorý pripomenul nutnosť dofinancovania rozbehnutých investícií či dopravného podniku, ktorý sa borí s finančnými ťažkosťami.

„Nový projekt je dobrý, ale ide o záťaž pre mestský rozpočet. Kde vezmeme budúci rok 300-tisíc eur, ak nechceme zvyšovať poplatok za odpad a iné poplatky? Pre mňa je to rizikové, nemôžem to podporiť, lebo už dnes nemáme peniaze. Nemôžeme si to dovoliť.“

Lörinc pripomína, že nežiada o peniaze z aktuálneho rozpočtu, ale až z budúceho.

„V ňom sme rátali s nejakými prostriedkami na športovú infraštruktúru, budeme schopní to dotiahnuť, aj keby to zastupiteľstvo nepodporilo.“

Aj iné mestské časti skejtpark kvitujú, Jazero dokonca núka finančnú pomoc.

Samo má dlhodobo od obyvateľov požiadavku na tento typ športoviska.

„Minimálne štyri roky deklarujeme, že by sme ho chceli postaviť, no narážame na negatívne stanoviská. Sú petície, ak sa zasadí nesprávne a toto je jedna z mála vhodných plôch. V mestskej časti nemáme čo ponúknuť tínedžerom, ak by malo KVP problém s dofinancovaním, ponúkame pomocnú ruku, radi poskytneme dotáciu,“ povedala starostka Jazera Lenka Kovačevičová (nezávislá).

Poslanec Marek Fedoročko (nezávislý) oceňuje, že skejtpark má na rozdiel od iných športovísk nízke prevádzkové náklady. „Potrebujeme ho ako soľ. Ak na toto nenájdeme podporu, tak už neviem na čo.“

Osobné výmeny

Úplne inak sa však na prípadnú podporu díva vedenie mesta.

