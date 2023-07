Domica či Spišský hrad. Trnka a Blaškovičová kritizujú turistické atrakcie

Hovoria o neochote personálu.

KOŠICE. Chceme dostať turistov do kraja, ale prevádzkovatelia atrakcií sa im často otáčajú chrbtom. Aj túto tému prinieslo ostatné zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.

Jeho organizácia Košice Región Turizmus sa zaoberá marketingom, rozvojom destinácií či vytváraním produktov cestovného ruchu.

Pri správe o jej činnosti však poslankyňa Ľuba Blaškovičová (nezávislá) upozornila na problém v jaskyni Domica.

Blaškovičová: Množstvo sťažností

Ide o najväčšiu známu jaskyňu Slovenského krasu v okrese Rožňava.

„Je mi nesmierne ľúto, že nie všetky organizácie, ktoré sú v našom kraji, sú ochotné k spolupráci a nadväzujú na naše snahy dostať turistov do nášho kraja."

Župana Rastislava Trnku (nezávislý) poprosila, aby sa vo veci obrátil na Slovenskú správu jaskýň.

„Mám skúsenosť, ktorú mám tlmočiť na tomto zastupiteľstve od mojej dcéry, ktorá točí reláciu Slovensko v obrazoch. Tá propaguje zaujímavé miesta z nášho regiónu a východného Slovenska.”

Opísala, že reportáž o Domici nevznikla „pre neochotu personálu spolupracovať na čomkoľvek. A iste to nie je prvá sťažnosť. Informácie sú také, že sa návštevníci a turisti sťažujú na neochotu personálu. Šepká sa, že dokonca spúšťajú vodu v podzemnej rieke, aby nemuseli chodiť s návštevníkmi na člnkoch. Je množstvo sťažností,” povedala krajská poslankyňa.

Podľa nej turistov nezaujíma, kto je zriaďovateľ či správca. „Sú organizácie, ktoré narúšajú alebo znevažujú všetku našu snahu a to, čo robí organizácia Košice Región Turizmus.”

Prehliadka mimo sezóny

Župan reagoval, že o tomto probléme vie a netýka sa len Domice, ale aj iných jaskýň a kultúrnych pamiatok, ktoré patria pod štátne organizácie.

„Máme problém, čo sa týka rozvíjania cestovného ruchu, s niektorými štátnymi organizáciami, ako sú konkrétne jaskyne. Verím, že s ministrom, ktorý príde a bude tam pôsobiť dlhodobejšie, nájdeme spoločnú reč. “

Nedostatočne proklientsky prístup ilustroval Trnka aj na príklade Spišského hradu, kde mal kraj sťažnosti od cestovných kancelárií.

Malo ísť o väčšie skupiny návštevníkov mimo turistickej sezóny, ktoré nemohli absolvovať prehliadku.

„Volali mi z cestovnej kancelárie, myslím, že to bol október-november, že im má prísť 40 - 50 turistov zo Spojených štátov a chcú prehliadku Spišského hradu. Avšak jednoducho nebolo tej moci, keď už bolo po ukončení sezóny, aby niekto prišiel a urobil im prehliadku. Zároveň sme sa tiež už niekoľkokrát dobýjali aj do jaskýň v časoch, keď boli zavreté, a taktiež sme tu mali niekoľko desiatok turistov zo zahraničia.”

Volá po decentralizácii

Možnú príčinu vidí v ľuďoch a v tom, že inštitúcie patria pod ministerstvá kultúry a životného prostredia, ktoré často menia vedenie.

„Som tu šiesty rok a máme už šiestu rôznu vládu. V minulosti som o tomto komunikoval s viacerými ministrami. Ani jeden z posledných to nedokázal zvrátiť a vyriešiť. Za mňa je riešením to, aby možno došlo aj v tejto veci k akejsi decentralizácii. K tomu, aby mal Košický samosprávny kraj väčší dosah na tieto inštitúcie. Teraz nevravím, že nám to má prejsť do majetku, ale jednoducho aspoň organizačne by sme chceli nejakým spôsobom do toho rozprávať.”

Po septembrových voľbách chce tému otvoriť s novým vedením rezortov.

Neochota a nevôľa, hovorí Trnka. (zdroj: KSK)

Trnka hovoril o svojom pocite, akoby si v štátnych inštitúciách niektorí zamestnanci neuvedomovali, že sú zriadení za nejakým účelom a mali by preň urobiť maximum.

„To znamená, ak to je jaskyňa, tak sa čo najviac otvoriť pre turistov a pomáhať cestovnému ruchu. Samozrejme, je tu zároveň aj ochrana danej jaskyne, avšak nemôžeme nad toto nadradiť nejaké zmluvné pracovné doby.”

Načrtol aj neochotu prijať počas sezóny tzv. dohodárov, ktorí by boli k dispozícii.

„Narážame na akýsi nezáujem a na to, že zo strany ich zriaďovateľa nie je tlak na tieto inštitúcie, aby pracovali proaktívnym proturistickým prístupom.”

Plavba prilákala tisícky turistov

Ministerstvo životného prostredia mrzí kritika spôsobu prevádzkovania jaskyne Domica, a to nielen zo strany návštevníkov, ale aj Košického samosprávneho kraja.

