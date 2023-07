Kontajneroviská otvárajú vlastnými kľúčmi. Kupčí sa s nimi, robia ich už aj bez originálu

Jedni zvažujú fotopasce, iní zavádzajú čipy.

KOŠICE. Uzamykateľné kontajneroviská mali Košičanom pomôcť zbaviť sa neporiadku v okolí smetných nádob.

Hoci nie sú zlou voľbou, ukázalo sa, že majú výrazné nedostatky. Nie vďaka ich konštrukcii, ale kvôli ľuďom, ktorí sa zameriavajú na vyberanie kontajnerov, pričom neraz majú nelegálny duplikát kľúča.

Vznikajú tak problémy, s ktorými si nevedia rady ani samosprávy, ani polícia.

Každá mestská časť má jednotný kľúč pre všetky klietky na svojom území. Je však verejným tajomstvom, že kľúče „vlastnia“ aj vyberači kontajnerov.

Dokonca sa z nich vraj stal už aj biznis a kopírujú si ich navzájom.

Košičania sa na to sťažujú.

Sťažovateľka: Odkiaľ majú kľúče?

„Je to už neudržateľné pri nás na Jesennej ulici, ale problém vnímam aj v okolí Jilemnického. ´Sociálne slabší´ majú kľúče od ohrád kontajnerov. Osobne som videla, ako si zámky sami odomykajú. To musí vidieť každý. Pýtam sa preto, odkiaľ majú kľúče? Povráva sa, že im ich majú dávať zamestnanci Kositu. Možno im ich aj niekto iný predáva, neviem. Potom pokazia zámky, a keď sa nedajú otvoriť, tak ich jednoducho vylomia,“ sťažuje sa Košičanka Tatiana.

Boli sme sa pozrieť na Jesennej aj Jilemnického ulici.

Vyberačov kontajnerov sme síce nestretli, ale viacerí ľudia nám potvrdili, že tento problém vnímajú.

„Chodievajú sem, rovno si odomknú vlastným kľúčom klietku a vyberajú odpad. Človek by sa aj ozval, ale u niektorých ľudí neviete, čo bude nasledovať. V dnešnej dobe je lepšie mlčať, ako sa dostať do problémov,“ povedal nám Ladislav.

Starosta chce osadiť fotopascu

Starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (nezávislý) hovorí, že problém kontajnerovísk s uzamykaním je obrovský a je potrebné ho akútne riešiť.

„Tento problém vnímame dlhodobo, za posledný rok sa znásobil. Už je to neudržateľné. Nič nerobíme, len každý týždeň dávame nové vložky do klietok. Denne musíme vyrobiť nejaké kľúče, máme s tým ako úrad výdavky. Snažíme sa spolupracovať so spoločenstvami vlastníkov bytov, aby si v prípade potreby vytvorili kópie kľúčov pre svojich klientov, keď napríklad spúšťame novú klietku,“ vysvetlil Petrovčik.

Problém je podľa neho už neudržateľný.

„Hovorí sa, ale ja to nemám potvrdené, že si kopírujú kľúče od zamestnancov Kositu," poznamenal.

Podľa starostu sú kľúče v obehu bez obmedzenia, každý k nim má prístup za pár eur, vyrábajú si ich kópie. Dokonca počul, že sa s nimi údajne obchoduje aj v niektorých kľúčových službách.

„Už ani nemusíte doniesť kópiu, presne vedia, aká je požiadavka, keďže ide o jednotný kľúč. A stojí to vraj 10 eur. Budeme musieť hľadať nejaké riešenia do budúcna, lebo to v našej mestskej časti považujem za katastrofu či havarijný stav. Neprejde 5 minút, aby sa niekto nehrabal v odpade. Mestská polícia tvrdí, že robí, čo môže a väčšie právomoci nemá."

Podľa Petrovčika majú v mestskej časti 45 kontajnerovísk s uzamykaním, pričom plánujú podobný počet ešte osadiť.

„Ale musíme sa ozaj zamyslieť, aký to má celé zmysel, keďže sa odomykajú. Na druhej strane, nielen uzamknutie je samotným zmyslom klietok, ale hlavne sa vymedzí zóna, kde sa nerobí neporiadok. Uvažujem, že nasadíme fotopascu nad kontajnerovisko a uvidíme, koľko nájazdov a za akých okolností sa tam robí,“ uzavrel Petrovčik.

Mestská polícia zámky nerieši

Od mestskej polície sme sa dozvedeli, že nevedie samostatnú evidenciu priestupkov proti majetku týkajúcich sa neoprávneného a násilného otvorenia kontajnerových stanovísk.

„Mestská polícia mesta Košice nemá evidenciu neoprávneného otvorenia stanovísk kontajnerov vykonaného pravými kľúčmi. Samotné odovzdanie kľúča od stanoviska kontajnerov inej osobe, rovnako ako jeho následné neoprávnené otvorenie, nezakladá podozrenie zo spáchania priestupku,“ uviedla.

Mestská polícia nedisponuje ani informáciou, či neprispôsobiví občania majú kľúče od stanovísk kontajnerov od zamestnancov Kositu.

„Mestská polícia mesta Košice je príslušná objasňovať a v blokovom konaní prejednávať priestupky proti majetku a priestupky spáchané neoprávneným vyberaním odpadu. Za obdobie roka 2022 evidujeme 4 207 prípadov neoprávneného výberu odpadu z kontajnerov. V prvom polroku 2023 ich je 2 314.“

Podľa mestskej polície teda riešenie problémov s neoprávneným používaním kľúčov od stanovísk s kontajnermi nie je v jej kompetencii.

„Otvorenie uzatvoreného priestoru nepravým (neoficiálnym) kľúčom a následné zmocnenie sa a odnesenie odpadu by mohlo byť kvalifikované ako trestný čin krádeže spáchaný vlámaním, nakoľko ide o neoprávnené prekonanie uzamknutia. Takto zistené skutky by boli odovzdávané Policajnému zboru, pretože vyšetrovanie trestných činov nepatrí do kompetencie mestskej polície."

