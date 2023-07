Máte sedavé zamestnanie? Fyzioterapeut radí, ako predchádzať problémom s chrbticou

Ľudia často chodia s bolesťou neskoro.

Fyzioterapeut PATRIK KONRÁDY sa v tomto období najčastejšie stretáva so „seknutím v krížoch“. Niekedy sa zobúdza na esemesky typu: „Patrik, máš čas? Zajtra letím na dovolenku a seklo ma.“ Jedna z možných príčin „seknutia" je aj stresové vypätie organizmu. „Napríklad pred dovolenkou, keď sa snažíme všetko stihnúť a vyčerpáme náš organizmus,“ opisuje odborník.

Zdrojom bolestí chrbta môže byť tiež spotený chrbát v spojení s prievanom, otvorené okno a odkrytý paplón, ale aj klimatizácia v aute alebo práci či ventilátor.

„Odporúčam mať preto v lete zahalený driek a ak sa dá, namiesto klímy vetrať, alebo ju občas vypnúť. Napríklad vychladiť miestnosť a potom ju vypnúť, a takto to opakovať,“ vysvetľuje.

V rozhovore tiež opisuje: Čo môže spôsobovať bolesti hlavy či závraty

Kedy už bolesť prechádza do samostatnej choroby

S akými problémami chrbtice sa najčastejšie stretáva v lete

Čo robiť pri „ofúknutí“ chrbtice

Čo môže spôsobiť takzvaný pruh

Ak majú ľudia známeho, ktorý je lekár, majú tendenciu pýtať sa ho na rôzne zdravotné komplikácie. Viem si predstaviť, že fyzioterapeuta sa ľudia pýtajú na rôzne bolesti ešte častejšie, pretože bolesti chrbta sú pomerne rozšírené. Ako to je vo vašom prípade?

- Áno, v praxi sa mi to stáva veľmi často, keďže deväť z desiatich ľudí sa vo svojom živote stretlo s bolesťou chrbta. Zväčša ľudia ukážu na nejakú časť tela a povedia: „Tu ma to bolí, nevieš, čo to môže byť?“. Alebo sa rovno opýtajú, aká tabletka je na to najlepšia.

Ako na to zvyčajne reagujete?

- Poviem im, nech si rezervujú termín (úsmev).

Na aké bolesti v oblasti chrbta sa teda ľudia najčastejšie sťažujú?

- Úplne najčastejšie sa stretávam s bolesťou v driekovej oblasti alebo bolesťami krčnej chrbtice. Bolesti v oblasti drieku, ktoré sú najčastejšie zapríčinené sedavým spôsobom života, pacientom často „vystreľujú” do dolných končatín. Ak má pacient problém s krčnou chrbticou, často pociťuje aj bolesti hlavy či závraty.

Štatistiky hovoria v podstate to isté. S bolesťou v driekovo-krížovej oblasti sa napríklad v roku 2017 celosvetovo stretlo približne 7,5 percenta populácie, čo predstavuje približne 570 miliónov ľudí. Bolesť v tejto oblasti je tiež podľa štatistík jedným z najčastejších dôvodov návštevy pohotovosti.

Odkladajú ľudia návštevu lekára a podceňujú bolesti chrbtice?

- Áno, veľakrát vyhľadajú pomoc, až keď je veľmi zle. Žiadnu bolesť však netreba podceňovať a odkladať riešenie problému. Môže to potom vyústiť do závažnejších problémov.

Prečo je to nebezpečné?

- Pretože akútna bolesť môže prejsť do chronickej. Akútnu bolesť zvládame ľahšie ako chronickú, jej nástup je rýchly, bolesť je intenzívna, ale ustupuje po odstránení príčiny, ktorá ju vyvolala.

Naopak, chronická je stála a trvá najmenej tri až šesť mesiacov. Môže sa tiež začať ako akútna, ale pretrváva dlho a následne už prestáva byť len symptómom a stáva sa samostatnou chorobou.

Ak sa bolesť nezlepší približne do dvoch týždňov od jej vzniku, odporúčam už vyhľadať odborníka. Vážnejší problém tiež môžu naznačovať príznaky ako neustála zhoršujúca sa bolesť, strata citlivosti alebo mravčenie horných a dolných končatín.

Nemôže byť odkladanie návštevy lekára spôsobené aj tým, že ľudia chcú, aby ich chrbát prestal bolieť hneď, a preto si radšej vezmú nejakú tabletku? Môže trvať dlhšie, kým sa nájde správna príčina bolesti chrbta a nastaví liečba?

- Áno, ľudia chcú zvyčajne najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie. Najlepšie, aby nás to nestálo žiadnu námahu navyše. Tabletky riešia len následok, čiže bolesť, nie však príčinu. Tabletkami len, ako sa hovorí, zametáme problémy pod koberec.

Preto odporúčam vyhľadať napríklad fyzioterapeuta, ktorý pacienta komplexne vyšetrí a zistí, čo môže spôsobovať bolesť. Veľakrát sú to aj nesprávne pohybové stereotypy. Fyzioterapeut v podstate začína vyšetrenie už momentom, kedy pacient otvorí dvere. Všíma si jeho chôdzu či držanie tela.

Problémy s chrbticou v lete

Čo najčastejšie trápi ľudí v lete v spojení s chrbticou? Je toto obdobie niečím špecifické?

- V tomto období sa stretávam najčastejšie so „seknutím v krížoch“. Niekedy sa zobúdzam na esemesky typu: „Patrik, máš čas? Zajtra letím na dovolenku a seklo ma.“ Jedna z možných príčin je aj stresové vypätie organizmu, napríklad pred dovolenkou, keď sa snažíme všetko stihnúť a vyčerpáme náš organizmus.

Niekomu sa môže zdať, že „seknutie“ príde úplne nečakane, no je to naozaj tak? Nepredchádza tomu stále nejaká nesprávna činnosť, hoci aj krátkodobá?

- V každom prípade je to individuálne a príčinu často nie je jednoduché zistiť. Zvyčajne je vyústením napríklad dlhodobého sedenia, nesprávnych pohybových vzorcov či veľkej námahy. Drieková chrbtica je najnamáhanejšia a najviac trpí práve pri dlhom sedení. Sval sa nehýbe, neprekrvuje sa, stráca funkčnosť a stiahne sa. Vznikne takzvaný svalový uzol. Najlepšou prevenciou bolestí pohybového aparátu je fyzická aktivita a správne pohybové vzorce.

Čo sú najčastejšie „spúšťače“?

- Zlé držanie tela, sed, vstávanie z postele cez bok, spánková poloha, zdvíhanie bremien. To všetko môže mať vplyv na vznik bolestí. Najväčším spúšťačom je však „pohybová chudoba“. To znamená, že celý deň sedíme a ničím to nekompenzujeme.

Prvýkrát ma seklo tento rok v zime. Prehnala som to s cvikmi na chrbát, teda som si chcela pomôcť, ale ešte viac som si ublížila. Stretávate sa s tým často, že ľudia zle cvičia a potom si tým ešte viac škodia?

- S problémami v dôsledku zle vykonávaných cvikov sa stretávam pomerne často. Ja odporúčam aspoň na začiatku cvičiť pod dohľadom dobrého trénera, ktorý človeka naučí správnu techniku cvikov, a potom to zvládne aj sám, ak finančné možnosti nedovoľujú cvičiť pod dohľadom odborníka stále. Alebo neskôr chodievať cvičiť napríklad vo dvojici a spoločne si sledovať techniku.

Pre ženy je dôležité sledovať aj svoj cyklus a prispôsobiť tomu tréning. Počas menštruácie odporúčam strečingové, uvoľňovacie či dychové cvičenia.

Leto mám spojené tiež s tým, že aj keď je teplo, netreba mať „holé kríže“, pretože nás môže ofúknuť a môžeme si ich prechladiť.

- Aj to môže byť, samozrejme, príčinou. Zdrojom môže byť spotený chrbát v spojení s prievanom, otvorené okno a odkrytý paplón, ale aj klimatizácia v aute alebo práci, či ventilátor. Odporúčam mať preto v lete zahalený driek a ak sa dá, namiesto klímy vetrať, alebo ju občas vypnúť. Napríklad vychladiť miestnosť a potom ju vypnúť, a takto to opakovať.

Čo s tým môžeme robiť, ak sa nám to už raz stane?

