Chcela sa rozviesť, surovo ju bil a kopal, zachránila ju rodina. Dostal podmienku

Vyhrážal sa, že preč pôjde ona. Cez okno.

KOŠICE. Polícia začala koncom januára trestné stíhanie pre prečiny ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania.

Týkali sa incidentu na košickom sídlisku Terasa, kde mal muž surovo napadnúť svoju manželku.

Keďže sa podozrenie na oba prečiny potvrdilo, 62-ročnému Františkovi K. bolo vznesené obvinenie.

Po niekoľkých mesiacoch polícia i prokuratúra vyšetrovanie uzavreli a spis odstúpili mestskému súdu.

Ten koncom júna vo veci rozhodol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nadával, vyhrážal sa, útočil

Incident sa stal v jeden januárový podvečer v byte na Bernolákovej ulici.

Podľa znenia obvinenia sa mal František najprv vyhrážať manželke slovami, že ju vyhodí z balkóna.

Vulgárne jej nadával, že je „špina a sviňa“, a nerezovú tácku jej hodil do oblasti sánky.

Keď sedela na stoličke, päsťou ju udieral do hlavy, a keď ju zhodil na zem, opakovane ju bil do hlavy a kopal do rôznych častí tela.

Podľa znenia obvinenia utrpela žena podvrtnutie krčnej chrbtice a po celom tele množstvo krvných podliatin a pomliaždenín .

Znalec určil dobu liečenia v trvaní 14 dní.

Na druhý deň po incidente polícia rozhodla o vykázaní Františka z bytu, čo na ďalší deň súd vydaním neodkladného opatrenia potvrdil.

Fyzický útok poprel

Ako sme sa z policajného zdroja dozvedeli, František sa k útoku na manželku v podstate priznal, ale nie úplne.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C9VFK M9VFK na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP