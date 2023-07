Stometrový bazén, pobrežie s pieskom, reštaurácia, park. Košice otvorili nové kúpele

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Straka v košickom City Bare

Majiteľ City Baru pozoroval už dlhšiu dobu, že sa mu strácajú rôzne príbory, stolné pokrývky a servisy. Tiež zásoba likérov sa povážlivo míňala a to nijako v pomere, ako ho spotrebovávali veselí návštevníci. Správca baru Karol Wagner konečne pojal podozrenie, že krádeže prevádzala Mária Plašková, hospodkyňa, ktorá bola práve v Uherskom Hradišti a skutočne sa našli v jej koši, u ktorého zabudla kľúčik, niektoré veci z krádeže. Na žiadosť tunajšieho bezpečnostného oddelenia bola Plašková zatknutá a pri domovej prehliadke sa u nej našiel celý rad odcudzených vecí a tiež prázdne láhve od rôznych likérov. Majiteľ odhadol celkovú škodu na 4000 Kč. Plašková sa k činu doznala.

Z košického denníka Slovenský východ, 25. júl 1923

Kostolný zlodej

Jedného dňa na konci mája z jedného klenotníckeho obchodu na Hlavnej ulici v Košiciach vyšiel slušne odetý muž, zovňajšku docela príjemného. Ale oko detektíva, ktorý sa tadiaľ náhodou uberal, postrehlo trochu plaché rozhlíženie sa dotyčného i pristúpil k nemu a žiadal o legitimovanie.

Cudzinec učinil tak bez váhania a jeho papiere boli v poriadku. Napriek tomu ho však policista vyzval, aby ho nasledoval, čo slušný pán veľmi nerád učinil a velice sa ohrožoval, takže civilný strážnik bol už na vážkach.

Na bezpečnostnom oddelení sa história opakovala. Čo robiť so slušným človekom. Ku koncu výsluchu, keď už bolo rozhodnuté, že bude prepustený, vyhovárajúc sa na brušné ťažkosti odišiel na záchod a v tej dobe bol protokol uzavretý a po návratu „slušný človek“ prepustený. Avšak vyšetrujúcemu úradníkovi nedala vec stále kľudu, a preto poslal detektíva na odľahlé miesto, kam sa v svojich ťažkostiach vyslúchaný uchýlil. Výsledok bol prekvapujúci.

Za záchodovou misou našli sa dva kostolné kalichy a paténa. Teda veci pochádzajúce bezesporu z kostolnej krádeže. Ihneď bolo nariadené pátranie, ale vtáčik už bol preč.

Zistilo sa, že legitimácia „slušného pána“ bola falošná a že menovaný nie je nikto iný, než dobre známy kostolný zlodej F. Horák, päťkrát trestané indivíduum pochádzajúce z Moravského Meziříčia. Vydaný zatykač čoskoro priviedol toto chlapisko za mreže k sedrii v Místku a bezpečnostné oddelenie tunajšej polície zistilo, že ukradnuté predmety boli ulúpené v kostole v Leknovciach.

Okrem toho sa zistilo, že niekoľko kostolných predmetov už Horák predal a klenotníci, ktorí ich kúpili sa taktiež zisťujú.

Z košického denníka Slovenský východ, 26. júl 1923

Plavecké preteky skrz Košice

Športoví fanúšikovia nášho mesta budú v sobotu o šieste hodine popoludňajšej svedkami zaujímavého plaveckého podujatia. Vtedy sa totiž rozhodne, kto sa stane v plaveckých pretekoch vo vodách Mlynského jarku, ktoré organizuje košická plavecká župa, najlepším vytrvalostným plavcom Košíc. Pretekári nastúpia k štartu v piatich skupinách: dievčatá do 16 rokov, chlapci do 16 rokov, dámy a páni do 25 rokov a páni nad 25 rokov. Muži štartujú pri mestskej plavárni, deti a dámy pri vodnej elektrárni. Cieľ bude pre každého rovnaký a to železný most na Mlynskej ulici. Keďže plavecká župa nariadila povinnú účasť pre všetky športové plavecké mužstvá Košíc, možno počítať s veľkou účasťou a peknými súbojmi. Preteky jednotlivcov budú rozšírené aj o štafetu športových klubov.

Z košického denníka Kassai Napló, 27. júl 1923

Zlato prostitútok

Je známe, že zločinné indivídua neraz zanášajú svoje lupy prostitútkam, ktorým ich tiež predávajú, poneváč skutoční zlatníci ich nekúpia.

Z toho dôvodu previedlo bezpečnostné oddelenie košického policajného riaditeľstva prísny súpis zlatých predmetov u všetkých košických prostitútok. Tie musia pôvod u nich zistených klenotov objasniť.

Z košického denníka Slovenský východ, 27. júl 1923

Vykradnutá kasa

