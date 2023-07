Tri veľké zákazky mesta robí jedna firma, všade má problém. Výzvy radnice ignoruje

Má zrýchliť, no staveniská sú mŕtve.

KOŠICE. Pracovný deň dopoludnia, výnimočne dobré počasie, no na veľkých zákazkách spoločnosti Eurobau v Košiciach sme nestretli ani živú dušu.

Opustené bolo stavenisko pri vstupe na verejný cintorín, vnútroblok Bauerovej a Jasuschovej na KVP aj schodisko pred magistrátom.

Spomínané projekty pritom meškajú a zhotoviteľ mestu prisľúbil, že všetko stihne včas.

Nie sú tu ľudia ani stroje

Vnútroblok na KVP mal byť dokončený v júli, neskôr sa termín posunul na koniec septembra.

Firma prevzala stavenisko ešte vlani na jeseň. Vo vnútrobloku by mali vyrásť detské a športové ihriská, pingpongové ihrisko, lavičky, pergoly, sadové úpravy a nové chodníky. Úpravy navrhlo Sídlisko KVP. Chodníky aj základy malých stavieb na pozemku sú zatiaľ iba naznačené.

Projekt za takmer pol milióna eur má byť financovaný z eurofondov, z Integrovaného regionálneho operačného programu, teda ide o staré programovacie obdobie. To musí byť uzavreté do konca roka 2023.

„Vyzerá to veľmi zle. Na stavbe sa nepracuje. Reálne tu nie sú stroje ani ľudia. Takýmto tempom bez činnosti na stavenisku nestihnú ani pozmenený termín,“ hovorí starosta KVP Ladislav Lörinc (Košická strana).

„Samozrejme, nie sme spokojní s postupom. Trhá nám srdce, keď vidíme, ako táto stavba (ne)napreduje a ako sa mrhá časom a prostriedkami. V prvom rade by malo informovať mesto Košice (investor, ktorý má zmluvu so zhotoviteľom - pozn. red.) nielen vás, ale aj našu mestskú časť i našich obyvateľov, ktorých sa to bezprostredne dotýka,“ dodáva Lörinc, ktorý je aj poslancom mesta.

Práce sa predražili

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy budovy Magistrátu mesta Košice mali pôvodný rozpočet 802 092 eur a termín dokončenia jún 2023.

Projekt by mal byť po dodatkoch dokončený do konca augusta.

V pondelok však bolo aj na tomto stavenisku ticho.

„Pri samotnej realizácii stavebných prác objektov A, B, G sa zistilo, že skladba striech je konštrukčne odlišná, ako bolo predpokladané. To znamená, že bolo nutné vybúrať väčšiu hrúbku, ako je uvažované v projektovej dokumentácii,“ uvádza jeden z dodatkov k zmluve.

Drahšie vyjdú aj izolácia striech, bleskozvod a konštrukcia jednej zo striech.

Viac peňazí nakoniec budú stáť aj výmena svetlíkov a vlajkonosičov, hydroizolácia schodiska, konštrukcia pre vertikálnu záhradu zelenej steny aj výstavba dažďovej záhrady.

Nová cena za navýšené práce je už 1 142 570 eur.

Budú aj druhé dušičky na stavenisku?

Eurobau aktuálne revitalizuje aj vstup na verejný cintorín na košickom Juhu za 1,5 milióna eur.

Rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu mesta.

S prácami začali vlani v júli, hotoví by mali byť koncom tohto mesiaca.

Už dnes je však jasné, že do týždňa nebudú hotoví.

Stavenisko je rozpracované, oplotené a tiché.

