Zomrela futbalová legenda z Košíc. Ján Polgár zasvätil kariéru východnému Slovensku

Dožil sa 94 rokov.

KOŠICE. Bol prvým košickým futbalistom, ktorý hrával v najvyššej československej súťaži a dožil sa deväťdesiatky.

Bolo to 31. mája 2019 a odvtedy mu patrí tento neprekonaný rekord.

Do stovky, ako mu to všetci priatelia i bývalí mladší spoluhráči želali, to už, žiaľ, nedotiahol. Futbalová legenda skonala v minulých dňoch vo veku 94 rokov.

Ján Polgár sa síce narodil v pohraničnom mestečku Čop, ktoré je dnes súčasťou Ukrajiny, ale krátko po jeho narodení sa celá rodina presťahovala do Košíc.

S futbalom začal pomerne neskoro, až ako 17-ročný. Jeho výrazný talent sa však prejavil o to rýchlejšie, veď už o dva roky neskôr si obliekol prvoligový dres Dynama ČSD Košice.

Ešte predtým si ho však všimli zostavovatelia mládežníckych reprezentácií.

Ročník, na ktorý spomínal

Aj po dlhých desaťročiach často spomínal na ročník 1950/51.

Dynamo ČSD Košice vtedy v tabuľke najvyššej československej súťaže obsadilo 3. miesto.

Rovnaký počet 33 bodov mali vtedy okrem Košičanov aj majster NV Bratislava a druhá Sparta.

O konečnom poradí teda rozhodovalo celkové skóre. Pritom železničiari mali na svojom konte najviac víťazstiev v celej sezóne – až 15, prvá Bratislava o jedno a Pražania až o dve menej.

V poslednom kole Košičania hrali v Prešove a remizovali 1:1. Jeden gól ich však delil od zisku majstrovského titulu, stačilo im vyhrať 2:1. Tak blízko k zisku tzv. federálneho titulu Košice nikdy predtým a ani potom už neboli.

V roku 1951 mal Polgár príležitosť hrať za mužstvo Československa, konkrétne za jeho „B“, v oficiálnom stretnutí v Budapešti.

Košický futbal ako na hojdačke

