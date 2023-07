Košický primátor Polaček mal úraz, skončil v nemocnici

Zranenie ho odstaví na niekoľko mesiacov.

KOŠICE. Bol to len jeden zlý krok, ale odstaví ma od bežného života na niekoľko mesiacov.

Takto okomentoval primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) na sociálnej sieti, čo sa mu v stredu stalo.

Nevšimol si jamu

"Dnes podvečer ma museli odviezť do nemocnice záchranári. Mám komplikovanú zlomeninu v oblasti päty. Stalo sa mi to pritom pri bežnom vykladaní bicyklov z auta, keďže sme sa so synom boli v minulých dňoch bicyklovať. Nevšimol som si jamu, do ktorej som jednou nohou nešťastne skočil," opísal svoj úraz Polaček.

Vyzval všetkých, aby si dávali pozor, lebo aj jeden zlý krok môže dopadnúť takto nešťastne.

Tlačovka v bazéne

"Poznáte ma, zajtra som v práci. Príde minister a spoločne vám všetkým povieme detaily k výstavbe nového plaveckého centra," neodpustil si na záver primátor.

Ten totiž ešte pred zranením avizoval svoju účasť na štvrtkovej tlačovej konferencii priamo v telese bazéna Mestskej krytej plavárne pred jej veľkou rekonštrukciou.

Naplánovaná bola na 12:30 v prítomnosti ministra školstva Daniela Bútoru a štátneho tajomníka rezortu Slavomíra Partilu pri príležitosti schválenia štátnej dotácie 8,3 milióna eur na výstavbu Národného olympijského centra plaveckých športov.

Mesto ako organizátor tlačovej konferencie ohlásilo účasť práve Polačeka a ekonomického riaditeľa mestskej spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefana Ferencza.

Prepichol si stehno

Nie je to pritom prvý úraz Polačeka vo funkcii primátora.

Zhodou okolností aj ten pred pár rokmi súvisí bicyklom.

„Spadol som pri otváraní cyklotrailu na Hrešnej a ostrým konárom som si prepichol stehno. Najprv som o zranení nevedel. Sadol som na bicykel a pokračoval, no o chvíľu som sa cítil zle a silno to krvácalo. Za osem minút ma stihli doviezť do nemocnice. Bolo to skutočne vážne,“ zaspomínal si prvý muž Košíc na svoju cyklistickú nehodu v mestskom lese z apríla 2021.

Ďalšie úrazy politikov

Napríklad jeho predchodca Richard Raši (vtedy Smer, teraz Hlas) si ako primátor Košíc zlomil prst na nohe počas letnej rodinnej dovolenky pri mori v Chorvátsku.

Prst na nohe mu zafixovali a na presuny musel využívať skôr kolobežku či bicykel.

„Žiaľ, dovolenku som nezačal šťastne. Počas výletu k vodopádom v Národnom parku Krka som si pri náraze na kameň vo vode zlomil prst na nohe,“ opísal v roku 2015 Raši, pôvodným povolaním úrazový chirurg.

Dovolenkové či športové nehody sa však v minulosti nevyhli ani iným politikom.

Napríklad vtedajší premiér Robert Fico (Smer) si v roku 2014 už ako kandidát na prezidenta roztrhol na futbale v Košiciach achilovku.

Prvú pomoc mu na ihrisku v športovej hale dával v tom čase spolustraník Raši.

A Robert Kaliňák si ešte pred zranením Fica na tom istom zápase vyvrtol členok.

Napríklad vtedajší starosta Severu a poslanec Košíc Marián Gaj (nezávislý) v roku 2015 na výlete v Tatrách spadol z terénnej motorovej štvorkolky, zachraňovali ho náhodní cyklisti a s otrasom mozgu skončil, tak ako teraz Polaček, v nemocnici.

