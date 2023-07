Kde mi preplatia nevyčerpané vstupy? Zmenia sa bazény? Najčastejšie otázky o plavárni

Z mestskej plavárne bude olympijské centrum.

Nový športový stánok sa stane dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE), na mieste terajšej Mestskej krytej plávarne, priniesla so sebou množstvo otázok.

Kde budú trénovať športové kluby? A kam si môže ísť zaplávať verejnosť? Odpovedá primátor JAROSLAV POLAČEK (nezávislý) a ŠTEFAN FERENCZ, ekonomický riaditeľ spoločnosti TEHO Košice.

Kedy bude plaváreň znovu otvorená?

J. Polaček: Rekonštrukcia sa začne v auguste, trvať by mala 18 mesiacov. V prevádzke by mala byť opäť v prvom polroku 2025.

Koľko bude rekonštrukcia stáť a kto ju zaplatí?

J. Polaček: Vysúťažená cena projektu je 16,68 milióna eur bez DPH. Polovicu z finančných prostriedkov na projekt poskytne z vlastných zdrojov mesto a jeho spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO). Vláda SR schválila štátnu dotáciu na projekt v sume 8,3 milióna eur.



Kto bude plaváreň rekonštruovať?

J. Polaček: Vysúťaženým dodávateľom je vranovská spoločnosť Betpres.

Prečo bolo nutné opravovať plaváreň teraz, v čase keď majú samosprávy problém vôbec prežiť?

Š. Ferencz: Ak by sa nezačalo s výstavbou NOCKE, v zmysle záverov stavebno-technického prieskumu by Mestská krytá plaváreň musela do troch rokov nedobrovoľne ukončiť svoju činnosť. Dôvodom sú nedostatočné investície počas uplynulých 35 rokov, ktoré sa prejavili na jej nevyhovujúcom technickom stave. Realizáciou projektu chce TEHO zároveň zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky a to hlavne znížením energetickej náročnosti prevádzky.

Aké najväčšie zmeny v rámci rekonštrukcie čakajú plaváreň?

J. Polaček: Rozšírenie doterajšieho osemdráhového 50-metrového bazéna na desaťdráhový, ktorý bude spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Na Slovensku to bude prvý takýto krytý bazén. Veľký bazén bude rozšírený smerom k malému, teda uberieme dve dráhy z malého bazéna. Zároveň dôjde k rekonštrukcii tribúny s počtom miest na sedenie 590, kompletne bude zrekonštruované celé zázemie tak, aby spĺňalo normy na organizáciu medzinárodných podujatí, bude napríklad vytvorený aj priestor pre médiá. Zároveň zrekonštruujeme a do nových priestorov premiestnime fitnes a wellness, ktoré budú mať spolu viac ako 1000 m² a budú prístupné priamo z priestorov bazénov, čo dnes nie sú.

Kam sa presunú tréningy športových klubov? Postačí na to kapacita školských bazénov?

J. Polaček: Pracujeme na tom. Stretli sme sa s klubmi, vyjadrili svoje požiadavky. Všetky naše školské bazény spoločne riešia, ako zvýšiť svoju kapacitu. Je tam dialóg s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, keďže musíme vojsť do všetkých noriem, nastaviť novú prevádzku, lebo doteraz bola nastavená len pre žiakov. Potom bude ďalšie stretnutie, kde dohodneme konkrétne hodiny, kto-kde. Vyhovieme každému, otázka znie, na úkor koľkých hodín.

