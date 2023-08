Hasiči prišli k požiaru s deravou hadicou. Bolo šťastím, že nezhorelo pol mesta

Čo písali noviny pred sto rokmi.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Tragická smrť zriadenca elektrických podnikov v Košiciach

Ulica Hviezdoslavova pred budovou divízneho veliteľstva v Košiciach sa dnes stala javiskom tragického osudu mladého človeka, ktorý zahynul pri výkone svojej služby.

Asi o pol desiatej hodine dopoludňajšej oznámilo divízne veliteľstvo bezpečnostnému oddeleniu št. polície, že sa práve zabil pádom s rebríka zriadenec elektrických podnikov, ktorý pracoval na oprave stožiaru pre rozvádzanie prúdu. Na miesto sa ihneď odobrala policajná komisia so zástupcom policajného lekára dr. Vojáčka. Komisia našla asi tri metre od stožiaru ležať mŕtvolu mladého muža, v ktorom bol pozdejšie zistený zriadenec Ján Zábavník.

Obličaj mŕtvoly bol pádom rozbitý a smrť nešťastníka nastala okamžite.

Keď sa zistilo, že nešťastne zahynutý zriadenec prevádzal prácu na stožiari na rozkaz a pod zodpovedným vedením dozorcu Gustáva Maurica, bol ten istý predvedený na policajné riaditeľstvo, aby vysvetlil, prečo neboli dodržané všetky ochranné opatrenia, ktoré by podobným nešťastiam mohli zabrániť. Menovaný nevedel na svoju omluvu ničoho uviesť, a poneváč už pri nedávnom prípade, keď bol podobným spôsobom zabitý zriadenec Vékony, bolo mu od bezpečnostných orgánov prísne nariadené, aby zriadenci vysielaní na túto nebezpečnú prácu, boli opatrení ochranným pásom, ako aj izolačnými rukavicami, bol Maurice ponechaný vo väzbe.

Lekár konštatoval, že Zábavník sa zabil pádom a nebol teda zabitý elektrickým prúdom. Stalo sa to patrne tým, že buď rebrík nebol upevnený a pohol sa lebo poneváč nešťastný zriadenec natieral izolácie štetkou pripevnenou na dlhej tyči, stratil rovnováhu a zrútil sa dolu. Ľudia, ktorí išli okolo miesta nešťastia, dávali najavo značné rozhorčenie nad ľahkomyseľnosťou vedenia košických elektrických podnikov. Je žiaduce, aby sa príslušné úrady postarali o to, aby všetky predpisy, ktoré pre prácu onoho druhu sú predpísané, do posledného písmena boli plnené.

Z košického denníka Slovenský východ, 1. augusta 1923

Nezvyčajný prírodný úkaz

V nedeľu poobede sa mohli obyvatelia obce Štós kochať nad neobyčajným prírodným úkazom. Po obvode slnka sa vo farbách dúhy zjavil v obrovskom kruhu prstenec. Jav bol viditeľný asi pol hodinu. Na výkriky poverčivých žien, podľa ktorých nebeský úkaz je predzvesťou krvavej vojny, reagovali striedmejší ľudia so smutnými tvárami: „Vojna? Vari azda raz by to mohol byť konečne ten mier!“

Z košického denníka Kassai Napló, 2. augusta 1923

Košická tlačiareň Globus v plameňoch

Strecha a prvé poschodie tlačiarne denníka Kassai Napló úplne zhoreli. Rozpálený lávový prúd olovených písmeniek. Hasiči meškali 20 minút. Prišli s jednou deravou hadicou. Prízemné priestory ochránil pred plameňmi betónový strop. Vyšetrovanie sa rozbehlo.

Obrovský závod Globusu v Košiciach, ktorý slúži aj ako tlačiareň denníka Kassai Napló sa stal včera obeťou ničivého požiaru.

Novinár, ktorý vždy usilovne pátra po dobrom materiály, sa teraz, keď mu hrozný živel ponúka senzáciu ako na tácke, cíti pri pohľade na strašlivú skazu svojho domova ako bezmocný a zúfalý lekár pri posteli niektorého člena svojej rodiny, pričom vie, že jeho vedomosti a dobré úmysly nedokážu zamedziť katastrofe.

