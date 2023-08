Paška do väzenia zatiaľ nenastúpil. Súd posielal fax do Košíc

Môžu po ňom vyhlásiť aj pátranie.

KOŠICE. Synovec nebohého expredsedu Národnej rady Pavla Pašku - Branislav - poputuje po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR na päť rokov za mreže.

Odsúdili ho za machinácie pri verejnom obstarávaní ultrazvukov pre štátnu Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach.

Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Branislav Paška sa utorkového pojednávania na Najvyššom súde nezúčastnil.

Ak by bol v súdnej sieni počas rozsudku, išiel by do väzenia. Keďže si verdikt súdu osobne nevypočul, postup je iný.

Fax do Košíc

Hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová ozrejmuje, že ak ide o trest vyšší ako dva roky, čo je aj Paškov prípad, vtedy nariaďujú výkon trestu.

Potvrdila, že policajnému riaditeľstvu v mieste trvalého bydliska, teda do Košíc, v utorok faxovali príkaz na dodanie do výkonu trestu.

Doplnila, že polícia si je vedomá toho, že na výkon trestu má nastúpiť okamžite.

„Pokiaľ nepožiadal príslušný súd o odklad výkonu trestu, ak by mal nejaké závažné okolnosti, pre ktoré nevie nastúpiť do výkonu trestu. Odsúdení sa väčšinou nechodia prihlasovať do väznice sami, skôr čakajú, kým sú vyzvaní políciou. Kde by mal nastúpiť, takúto informáciu nemám,“ uviedla Važanová.

Paškov obhajca Sergej Romža v utorok po rozsudku novinárom povedal, že podľa jeho vedomostí je jeho klient v Košiciach v mieste trvalého bydliska a nemá vedomosť o tom, že by nemal nastúpiť do výkonu trestu.

Doma nebol

